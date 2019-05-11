【母親節曲奇食譜】餐飲到會達人爸爸　與兒子合製曲奇花束冧媽媽

三孩之父Mose與太太Gloria經營餐飲到會服務公司，在親子界贏盡口碑，每月接獲訂單600多宗，酒店管理出身的Mose，營運公司親力親為，由入廚房製作食物到送貨都一腳踢，今次他會和5歲的兒子霖霖合力炮製一款母親節曲奇花束，粉紅色的心型曲奇絕對能討得媽媽歡心，製法簡單適合親子合作，而背後蘊含的心意卻無限。 攝影：龔嘉盛 攝錄：李偉軒、鄧藹彤 剪接：魏雪筠

育有分別6歲、5歲兒子及11個月大女兒的Gloria，原本是一名幼兒教育導師，由於想抽更多時間陪伴兒子，與從事食品批發的丈夫Mose開設親子餐廳，希望可以一邊照顧小朋友，一邊工作，但經營餐廳兩年，卻遇上一大難題。她說：「當初開餐廳時，兒子與客人的孩子一起玩，但漸漸兒子需要我更多的關注，我實在無法分身去招呼客人，所以我想是時候要暫停餐廳生意了 。」

母親節曲奇花束

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Mose為了小朋友健康，特別選擇了天然士多啤梨粉取色。他說：「如果不喜歡士多啤梨味，也可選用可可粉、紫薯粉等製作，亦可以加入不同顏色，製成五彩繽紛的曲奇花束。」

Mose爸爸溫馨提示： ●注意搓掐麵團的時間，要盡快搓勻即停，切忌用手搓掐過久令牛油溶掉 ●注意竹籤插入的位置要置中及輕力 ●滾平麵糰和印模時需要撒上適量麵粉保持麵糰乾爽。 ●花紙上可以寫上表達愛意的悄悄話，給媽媽一個小驚喜。 ●可先用膠紙或橡皮固定花花曲奇的位置才包紥花束。

Mose同時希望將到會美食幫助基層小朋友，現正舉行「愛心Party」服務，每月為基層小朋友籌備一次派對，並免費提供派對食物、繪本故事及遊戲時間。有興趣參與的社福機構可與Pantry Foodies聯絡。

（下一期7/2019至9/2019「愛心派對」現正接受申請）