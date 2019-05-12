【母親節】母親招風雨│街跑媽媽

母親節的晚上，我想起我和兒子…… 含著強忍的眼淚，由觀塘返回住所，也由地獄返回人間。好不容易說服自己，保持冷靜，聽著詩歌，暫且逃避那少年的狂妄。

「 我要你將剛才的說話收回並道歉！」在閙市人群穿梭中，他在我耳邊喃喃細語。

「 說話出了也收不回。」我故意抑壓自己的聲調。

「起碼……起碼你也要說句對不起！」他繼續輕聲說。

「對唔住！」強壓自己的情緒把「囉」這個表示非常不願意的助語詞硬吞進肚子裏。

這句「對唔住！」令我很難受，但我為何仍要說？因為我知，我不是為自己的道理去認錯，倘若我的說話令你難堪，我還是願意放下自己，去學習為你的感受致歉。

從觀塘到將軍澳，這段路比起42公里的馬拉松跑得更吃力。沿途大家依舊保持沉默，你仍然緊緊在後面緊貼我行，猶如一對冷戰中的小情侶，這個畫面很陌生，好像20多年前我還是別人的女朋友那時出現過。 回到家，我刻意輕聲將自己關進房間，你還跟著我後而來，我繼續抑壓自己情緒，因為我需要空間冷靜自己。「我很後悔選擇生仔。」望向天，自言自語。「有沒有對自己懷疑過？」繼續無語問蒼天。「有，起碼我稱不上我是一位偉大的媽媽。」我需要有自己的空間和生活，我不能為孩子做一個忘我的媽媽，我想再一次真誠的面對自己。 哭過了，審問了，還是要繼續面對現實！打開房門，他繼續跟在我後面問了一句：「唔開心嗎？」我斬釘截鐵回了一句：「發生這些事，我怎能會覺得開心？我很難受！」「媽媽，對唔住！」從來我也不要求孩子說對不起，因為沒有經過反思的道歉意義何在？他的這句「媽媽，對唔住！」並沒有令我們抱頭痛哭，但我心生欣慰，起碼你思你想，起碼你還在乎我。

晚飯只有他和我與外子，這夜傾了很多，不是重提舊事，已過的都讓它過去吧！ 知道你近日意志消沉，有難言之忍。聽了你心事，青春並不浪漫，也不可愛，要面對的不是別人，而是在成長中的自己。男生的青春我不懂太多，有兩件事我略知一二，把「聆聽」和「空間」留給青春期的子女，總有一天雲上太陽重現。 祝天下母親，在安逸中享受溫暖，在風雨中懷著盼望。 母親節快樂！

（插圖：小琪亂畫室）

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插圖：小琪亂畫室

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