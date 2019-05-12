【升小一】品格比才能重要　4個學前階段要培養的觀念丨博士媽媽

孩子愈大愈難教，所以家長應該在孩子上小一前就培養他們擁有良好的品格，讓他們知道什麼事是應該和不應該做的。

相信不少家長現在正忙於為小朋友報讀小一或幼稚園而作準備，希望孩子能突圍而出。其實，每一個孩子都有他們獨特的才能，學校最重視的並非孩子擁有多少張證書、參加了多少項課外活動，校長和老師最重視的，還是學生的品格。所以，我今次會與大家分享一下小朋友在學前階段時應有的品格，和千萬不要養成的壞習慣。

一、不要養成討價還價的習慣

許多家長都希望孩子能完成功課、完成一件事和聽聽話話，所以往往會與孩子講條件，例如孩子考獲100分，便送禮物，又或會送一部智能電話給他們。同樣，孩子亦會有樣學樣，學懂與家長討價還價。我們經常會在周圍聽到孩子跟媽媽說：「是否做完功課就可以去玩？」、「讀完半小時書是否可以讓我看半小時IPad？」等。這時，我會建議家長切勿就範，因為我們要讓孩子知道每一個人也有自己的責任，如上班是父母的責任，讀好書是小朋友的責任，不應讓小朋友錯誤地以為做好應做的事便可討價還價。

要讓孩子知道讀好書是他們的責任。（Gettyimages／視覺中國）

二、從小就需要學懂尊敬長輩

許多孩子都是由四大長老照顧，愛孫心切的長輩經常遷就孩子，甚至變質成縱容孩子。許多小朋友到老人院探訪時是懂得尊重老人，但回到家時卻又對照顧他們的四大長老或長輩呼呼喝喝，甚至不揪不睬。作為父母親，我們必須教導孩子尊重長輩，簡單如吃飯時，需要先叫長輩吃飯；見面時，需要主動與長輩打招呼等。小朋友從小開始就需要有尊敬長輩之心，而不是長輩需要對你有尊敬之心。

要讓孩子從小就有尊敬長輩之心。（Gettyimages／視覺中國）

三、不要做自私鬼

小孩如同一張白紙，他或她的性格如何，是與家長教育有莫大的關係。我們希望孩子健康成長，就必須教導他們擁有和別人分享的心，不要做一個自私自利的人。小朋友年幼時不懂得分享，是會對他們的發展會造成障礙。自私自利不單是指物質上，而是知識、內心和其他方面上，小朋友都需要學懂如何與人分享。例如有些小朋友即使懂得某些知識，但自私地拒絕與別人分享，到他們長大後，這些行為只會令他們所學到的知識愈來愈少，視野也愈來愈狹窄。知識是需要與更多的人討論，才會學到更多的。

要讓孩子學懂與人分享和討論知識。（Gettyimages／視覺中國）

四、學懂尊重別人

葉德嫻在早前拍攝的廣告裏，提醒了大眾在乘坐公共交通工具時需要互相尊重，這不只適用於成年人身上，而更是適用於小朋友的身上。孩子應該從小學習尊重與他共同享用公共地方的人，因為個人的行為會影響到他人的。例如我們為什麼不可以在街上掉垃圾，原因是因為公共地方不是你的，所有在這裏的人都是在共同忍受和尊重對方，所以小朋友一樣都需要學懂尊重別人。

除此之外，家長也應該教導孩子不要做缺德的行為，例如乘坐飛機時不可以用腳踢椅子，到餐廳吃飯時也不可以用鞋來踩椅子等。當家長看到孩子有這些行為時，就應該教導他們易地而處，考慮對方的感受。

許多人說孩子愈大愈難教，性格在小學階段或已定型。但家長希望增加孩子入學競爭力的同時，培養他們良好的品格才是最重要的。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得 作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「港孩小學前需DO & DON’T 習慣」​】

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