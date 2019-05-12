【母親節】能再活一次童年　感激子女賦予母親身份｜Mommy Amy

適逢母親節，在為自己的母親慶祝同時，亦提醒了我，自己亦是兩孩之母。但我從沒有期待子女要做什麼來為我慶祝，因為相比自己的付出，我更感激子女賦予我「母親」呢個身份。除了讓我有機會參與一段生命的歷程，重活一次童年的快樂，我更感謝他們的出現而所帶來的三份禮物，分別是：

一、健康的身體 早在懷孕前，我便特地去調理身體，然後成功懷孕產子後，亦因為堅持母乳餵哺而特別注重自己的飲食及作息。雖說這一切的起源是為了子女的福祉，但事實上我亦一一受惠，身體亦比做母親前健康。除此之外，做母親後也特別怕死，因為總會擔心如自己生病或受傷了便未能照顧子女，亦間接令我處事上更小心謹慎，即使在街上行步路亦會特別注意交通，避免自己發生意外。 二、細味生活的心靈 香港是一個節奏明快的城市，即使做了母親後，其實腳步仍是停不下來。但小孩終究年幼，不可能追上社會的腳步，因此反而讓我學著跟隨小孩的步伐，學懂放慢腳步，並不時停下來細味身邊簡單的美好。快樂其實可以很簡單，人與人之間的關係可以很單純。即使身處紛亂的世界，與子女在街邊停下來看車看花看天空，玩著一個氣球，拾到一片樹葉皆已能滿足快樂。與孩子相處的每一刻都能讓我暫時抽離現實的世界，重抬兒時簡單生活的美好。

三、一顆更寬容的心

做了母親後，即使不是為了立下一個良好的身教，但因為多了很多的親身體會，在這過程中更能逆位思考，對以往沒有留意的事情或群體更多了一份同理心。例如做母親前並沒有體會到很多公共空間對殘疾人士或帶著幼齡孩子的不友善；或從前未能體會帶著小孩在餐廳進食的難處及壓力等等，現今皆會有著不一樣的包容。甚至對於別人的過錯，我亦會時常細想，若犯錯的是自己的子女，我會希望她們如何被寬恕。這些反思令我對別人更寬容，亦多一份體諒。

「母親」這個身份不僅僅代表付出，其實更是一種獲得，並令我朝著塑造更好的一個自己而努力。最後在此祝天下所有母親:「母親節快樂」，希望你們亦得到這些禮物的歡欣!