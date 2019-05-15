【幼兒餵食法】TW與BLW　沒有最好只有最適合的選擇丨倫敦爸媽

TW是Traditional Weaning，即是傳統餵食；而BLW是Baby-led Weaning，即是由嬰兒主導進食法。我們家是進行BLW的。原因很簡單，因為Mo BB是很有性格的孩子——他不喜歡被餵，只喜歡自己主動去「搶」食物。

BLW其實是由英國一名Midwife Gill Rapley首先提出的，當時並沒有任何實證或數據支持，只是這位媽媽從自己的小孩得到啓發，並其後建議給其他媽媽試行。

TW是Traditional Weaning，即是傳統餵食。 而BLW是Baby-led Weaning，即是由嬰兒主導進食法。（Gettyimages／視覺中國）

要進行BLW必須要符合以下三個原則： 一、要等孩子滿六個月才可以開始。 二、年齡不是最重要，最重要是孩子能夠坐得直。研究指出人體結構的奧妙，當孩子坐得直之時便正正是他們腸道發展成熟之時。 三、同樣重要的就是孩子對食物有興趣，並有足夠的抓握能力把食物放進口中。

BLW真的比傳統餵食方法好嗎？

近年很多亞洲媽媽對BLW趨之若騖，因為傳聞BLW有助減少偏食和過重的情況。但事實上，直到現在，BLW此概念仍然只是概念，不是什麼世衛指引或黃金建議，亦沒有長時間追蹤研究，能證明BLW比TW（Traditional Weaning）有明顯的優勢。的確是有研究發現實行BLW的孩子體重比較標準，食物選擇較多元化，但是，同時亦有很多研究發現BLW與TW兩者其實在多個範疇都沒有分別。

個人經驗認為Mo BB的確養成很愛吃的習慣，而手眼協調和小手肌的發展也很不錯。這有可能與他從小喜歡自己拿食物和小豆有關，但作為科研人員，必須客觀指出這不是因果關係。即使Mo BB不是BLW寶寶也可能是有着同樣的發展。有興趣研究的朋友可參考文末的文獻。

文化差異

BLW不等於不用餐具，只是孩子一般起碼到10個月多才會運用餐具，而之前呢，就是用手手拿食物。BLW源於英國，此方法在英國之所以比較可行，是因為這裏的飲食根本就充斥着手指食物（Finger Food），例如麵包、比薩、長通粉、（生）青瓜條、（生）蘿蔔條和芝士粒等等。香港人本來的飲食就以米飯為主，家人認為用羹進食較好，其實不是完全沒道理的。Mo爸和Mo媽接觸的英國本地醫生或健康院均沒有特別提倡BLW此方法，有些更鼓勵先用purées（食物蓉）以確保孩子有足夠鐵質。當然他們非常強調「Do whatever that works for your children」。因此，TW爸媽，不用擔心自己沒有實行BLW便沒有給小孩子最好的。

BLW源於英國，此方法在英國之所以比較可行，是因為這裏的飲食根本就充斥着手指食物（Finger Food）。（VCG）

BLW精髓

至於Ｍixed Weaning（BLW and TW），有些媽媽會很激動的說這種方式是錯的，但連英國提倡BLW的專家也覺得是可行的，那為何動輒就說其他人是錯？BLW的精髓在於Baby Led——若家人按着BB意願或示意去給他食物，這也很Baby Led喔！加固只是孩子整個人生中的一小環，與其執着於Weaning，不如研究自己可否做到Baby Led Playing, Child Led Learning，由孩子去主導遊戲和學習吧！

由孩子去主導遊戲和學習最緊要。（gettyimage/視覺中國）

最重要的是，讓你的孩子告訴你他的特性。沒有一種方法適合每一個小孩，別人適合的，對你孩子或許不適合。而且，不論決定用任何方法，也要自己研究一下，不要以為別人用的就是黃金法則（Gold Standard），不用便會蝕底。BLW爸媽是好爸媽；TW爸媽也是好爸媽。

參考資料：

Baby-Led Weaning: The Evidence to Date, June 2017

Baby-led weaning: what a systematic review of the literature adds on, May 2018

babycenter.com.au