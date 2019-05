【幼兒餵食法】TW與BLW　沒有最好只有最適合的選擇丨倫敦爸媽

TW是Traditional Weaning,即是傳統餵食;而BLW是Baby-led Weaning,即是由嬰兒主導進食法。我們家是進行BLW的。原因很簡單,因為Mo BB是很有性格的孩子——他不喜歡被餵,只喜歡自己主動去「搶」食物。

BLW其實是由英國一名Midwife Gill Rapley首先提出的,當時並沒有任何實證或數據支持,只是這位媽媽從自己的小孩得到啓發,並其後建議給其他媽媽試行。

要進行BLW必須要符合以下三個原則: 一、要等孩子滿六個月才可以開始。 二、年齡不是最重要,最重要是孩子能夠坐得直。研究指出人體結構的奧妙,當孩子坐得直之時便正正是他們腸道發展成熟之時。 三、同樣重要的就是孩子對食物有興趣,並有足夠的抓握能力把食物放進口中。

BLW真的比傳統餵食方法好嗎?

近年很多亞洲媽媽對BLW趨之若騖,因為傳聞BLW有助減少偏食和過重的情況。但事實上,直到現在,BLW此概念仍然只是概念,不是什麼世衛指引或黃金建議,亦沒有長時間追蹤研究,能證明BLW比TW(Traditional Weaning)有明顯的優勢。的確是有研究發現實行BLW的孩子體重比較標準,食物選擇較多元化,但是,同時亦有很多研究發現BLW與TW兩者其實在多個範疇都沒有分別。

個人經驗認為Mo BB的確養成很愛吃的習慣,而手眼協調和小手肌的發展也很不錯。這有可能與他從小喜歡自己拿食物和小豆有關,但作為科研人員,必須客觀指出這不是因果關係。即使Mo BB不是BLW寶寶也可能是有着同樣的發展。有興趣研究的朋友可參考文末的文獻。

文化差異

BLW不等於不用餐具,只是孩子一般起碼到10個月多才會運用餐具,而之前呢,就是用手手拿食物。BLW源於英國,此方法在英國之所以比較可行,是因為這裏的飲食根本就充斥着手指食物(Finger Food),例如麵包、比薩、長通粉、(生)青瓜條、(生)蘿蔔條和芝士粒等等。香港人本來的飲食就以米飯為主,家人認為用羹進食較好,其實不是完全沒道理的。Mo爸和Mo媽接觸的英國本地醫生或健康院均沒有特別提倡BLW此方法,有些更鼓勵先用purées(食物蓉)以確保孩子有足夠鐵質。當然他們非常強調「Do whatever that works for your children」。因此,TW爸媽,不用擔心自己沒有實行BLW便沒有給小孩子最好的。

BLW源於英國,此方法在英國之所以比較可行,是因為這裏的飲食根本就充斥着手指食物(Finger Food)。(VCG)

BLW精髓

至於Mixed Weaning(BLW and TW),有些媽媽會很激動的說這種方式是錯的,但連英國提倡BLW的專家也覺得是可行的,那為何動輒就說其他人是錯?BLW的精髓在於Baby Led——若家人按着BB意願或示意去給他食物,這也很Baby Led喔!加固只是孩子整個人生中的一小環,與其執着於Weaning,不如研究自己可否做到Baby Led Playing, Child Led Learning,由孩子去主導遊戲和學習吧!

由孩子去主導遊戲和學習最緊要。(gettyimage/視覺中國)

最重要的是,讓你的孩子告訴你他的特性。沒有一種方法適合每一個小孩,別人適合的,對你孩子或許不適合。而且,不論決定用任何方法,也要自己研究一下,不要以為別人用的就是黃金法則(Gold Standard),不用便會蝕底。BLW爸媽是好爸媽;TW爸媽也是好爸媽。

