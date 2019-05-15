【國際博物館日】海事博物館免費參觀　玩巨型棋盤遊戲再體驗駕駛

每年5月18日為「國際博物館日」，為配合活動，香港海事博物館將於5月18至19日免費開放予公眾參觀，除了觀看展品，博物館亦準備了多項活動讓公眾參與，包括巨型棋盤遊戲、船舶模擬駕駛體驗、公眾講座、電影放映、手尋文物等等。

「進港了！」巨型棋盤遊戲

香港海事博物館位於中環八號碼頭，日常票價為30元（成人）及15元（60歲以上長者、學生或兒童）。今年國際博物館日以「作為文化中心的博物館 傳統的未來」為主題，而香港海事博物館亦舉辦一連串有關海洋、燈塔及港口設施等特備活動，詳情如下：

焦點活動：「進港了！」巨型棋盤遊戲

在海事訓練學院學生協助下，參加者可選擇操控各式貨運船舶，利用學生提供的提示，確定船隻進入港口的條件與航道，親身領略香港航運業的工作概況。

日期及時間

5月18日，14:00-16:45（活動籌號在13:00於訪客服務處開始派發。）

5月19日，14:00-16:45（活動籌號在13:00於專題展覽和文化活動廳派籌櫃檯開始派發）

每節時間為15分鐘，最後一節於16:30開始。籌號先到先得，派完即止。