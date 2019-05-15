【國際博物館日】海事博物館免費參觀　玩巨型棋盤遊戲再體驗駕駛

每年5月18日為「國際博物館日」，為配合活動，香港海事博物館將於5月18至19日免費開放予公眾參觀，除了觀看展品，博物館亦準備了多項活動讓公眾參與，包括巨型棋盤遊戲、船舶模擬駕駛體驗、公眾講座、電影放映、手尋文物等等。
（圖片由受訪者提供）
「進港了！」巨型棋盤遊戲
香港海事博物館位於中環八號碼頭，日常票價為30元（成人）及15元（60歲以上長者、學生或兒童）。今年國際博物館日以「作為文化中心的博物館 傳統的未來」為主題，而香港海事博物館亦舉辦一連串有關海洋、燈塔及港口設施等特備活動，詳情如下：
焦點活動：「進港了！」巨型棋盤遊戲
在海事訓練學院學生協助下，參加者可選擇操控各式貨運船舶，利用學生提供的提示，確定船隻進入港口的條件與航道，親身領略香港航運業的工作概況。
日期及時間
5月18日，14:00-16:45（活動籌號在13:00於訪客服務處開始派發。）
5月19日，14:00-16:45（活動籌號在13:00於專題展覽和文化活動廳派籌櫃檯開始派發）
每節時間為15分鐘，最後一節於16:30開始。籌號先到先得，派完即止。
顧國敏船舶模擬駕駛體驗
顧國敏船舶模擬駕駛體驗
日期及時間
5月18日，14:00-14:30 / 14:45-15:15 / 15:30-16:00 / 16:15-16:45（活動籌號在13:00於訪客服務處開始派發，派完即止。）
5月19日，14:30-15:00 / 15:15-15:45 / 16:00-16:30（活動籌號在13:00於專題展覽和文化活動廳派籌櫃檯開始派發，派完即止。）
「試自己導航 試自己導航 試自己導航 」導賞團
日期：5月19日
時間：13:00-15:00
青州燈塔紀錄片放映及3D模型展示、電影放映及講座
日期：5月19日
時間：15:00-16:15
紀念印象：紀念品及其歷史。
紀念印象：紀念品及其歷史
來自Morpheus Antique的收藏愛好者將帶來各種文物，讓公眾人士在參觀過程中接觸，從而產生了解文物背後故事的契機。本次公眾活動形式參考英國博物館的文物互動模式來進行。
日期：5月19日
時間：12:00-14:00 / 15:00-17:00
餘響遶梁－客家村落在大埔
活動與「憶昔」合辦，由一群熱愛和關注本土歷史文化發展的年青人組成，以多元教育活動向不同年齡人士推廣本土文化。是次活動目的是透過小型展示和互動環節，以生動有趣的方法以小見大，透過香港的非物質文化遺產項目《圍名歌》，向大眾介紹當中隱藏的歷史故事與海岸變遷。
日期：5月19日
時間：11:00 - 17:00(小型展示) / 14:00 - 17:00(互動環節)
香港海事博物館免費參觀詳情
日期：2019年5月18-19日(星期六、日)
時間：上午十時至下午七時
地址：香港中環八號碼頭香港海事博物館 (摩天輪旁)