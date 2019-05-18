【小一面試直擊】真道書院今年首輪面試開始　認讀中英文詞語

甚受家長喜愛的香港華人基督教聯會真道書院今日開始2020/21年度小一新生面試。真道書院推行全港獨有的11年一條龍教育制度，該校分為3個學習階段，分別為頭2年的基礎階段，中間5年的拓展階段，以及最後4年的通達階段，比一般少讀一年畢業，學校既提供本地文憑試（DSE）課程，又開辦國際文憑（IB）課程，學校更曾誕生兩名IB狀元。 攝影：林若勤

真道書院報名的人數不斷增加，20/21年度收到約5,500份報名表，收生人數為198人，平均約28人爭一個學位，競爭相當激烈。所有報名者均可進入今日及下周六（25日）的首輪面試，之後再揀選約700至800位學生進入8月的第二輪面試。

第一場首輪面試今早進行，大批家長帶同小孩按安排時段出席，進場和離開時都表現輕鬆。有家長表示面試時會有老師把小孩帶進課室，家長則到禮堂等候，約40分鐘後再去接回小孩，說到面試內容，小孩則表示問題「有少少難」。

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香港華人基督教聯會真道書院

2020-21年小一報名人數：約5,500

收生人數：198人

全年學費（2017/18）：$26,040（小學部） / $29,430（中學部） /$72,000（IB課程）