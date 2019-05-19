【選購玩具】傳統玩具好處多　能發展孩子語言能力丨Miss Carley

眾所周知，玩玩具可以提升小朋友的認知、語言發展等能力，那作為家長應怎樣為幼兒選擇合適的玩具？

據2016年一份外國的研究指出，傳統玩具，例如：砌積木、叠杯子、砌圖和煮飯仔等等，比起電子會發聲的玩具更能有效提升親子溝通和寶寶的語言能力。原因是在玩這些傳統玩具的過程中，家長會和寶寶有更多的互動性對話，而寶寶也會發出更多的聲音和說話。

傳統玩具比電子玩具，更有助孩子的心智和技能發展。（gettyimage/視覺中國）

反之，由於電子玩具的聲音、影像等都很吸引，在玩這些玩具的過程中，幼兒和家長都會傾向成為一個觀察者的角色，而較少說話和互動。另外，電子玩具則偏向只得一種玩法，但傳統玩具一般有較多不同的玩法，例如：積木可以叠高、砌不同物件等，故更能激發幼兒的解難能力和創意。

+ 2

不過，個人認為，家長也不用一面倒地杜絕這些電子玩具。部份電子玩具也有其價值，只要不過量地玩，避免讓幼兒過份沉迷這些電子玩具，而對傳統玩具失去興趣就可以了。家長在替幼兒選擇玩具時宜以多元化為原則，並盡可能多陪玩，在玩樂過程中多與寶寶進行親子互動。

作者簡介：Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。 作者Facebook專頁：言語治療師媽媽Miss Carley

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何為小朋友選擇合適的玩具？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）