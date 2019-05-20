【溫習方法】注意孩子專注時間　專家：休息時間不宜打機

考試季節又快到，家長和小朋友開始溫習了嗎？專家建議，和孩子溫習不宜等到考試前的一、兩星期，因為小朋友的專注力有限，假如一天之中長時間又密集地溫習，效果或者事倍功半！
香港兒童綜合發展中心（HKCIDC）顧問及註冊心理學家程衛強（Victor）
6月才考試，5月就談及溫習會否太早？一點也不！育有2子的香港兒童綜合發展中心（HKCIDC）顧問及註冊心理學家程衛強（Victor）認為，小朋友的專注力有限，早些開始溫習，每天複習課業，會比要求他們在考試前長時間溫習，效果會更理想。
每個小朋友的能專注的時間都不一樣，以下的數據只作為參考，家長可以就自己孩子能專注的時間，在溫習計劃上作出調整。初小學生一般專注力約有15至30分鐘，高小學生則約有20至40分鐘左右。以上僅是常見水平，如孩子的專注時間較短，家長亦無需太擔心，但可能需因應差異，作出適當的安排。
要溫習事半功倍，並非只有一條公式，Victor有以下的建議：
1.了解孩子「入腦」的方式
很多家長在為小朋友溫書時，也會要求小朋友「坐定定」、專注在課本上。Victor卻指，每個小朋友的「入腦」方式也不相同，「有些小孩可以坐定定，但有些孩子卻要動手做一次才記得」。他建議家長可多和學校溝通，了解小朋友的學習方式，採用遊戲、腦圖（Mind map）、感官刺激或是其他適合的方式和他們溫習。
當小朋友感到悶了、累了，可試試轉換科目，延長小朋友的專注時間。（VCG圖片）
2.配合專注力時間
家長要先了解小朋友專注力的時間，把溫習的內容分成小部分，「假如小朋友專注力是20分鐘，就把溫習時間訂為20分鐘，接着休息」。Victor解釋，如此能避免小朋友因為被要求長時間溫習而感到煩厭，「下次可能一打開書本就討厭」。
3.適時轉換科目
長時間溫習一科，小朋友很易感到沉悶，專注力下降。因此Victor建議家長，在溫習完2課中文後，可以轉換溫習數學，讓小朋友延長專注力。但是，他亦強調要適時讓小朋友休息，因為溫習不是長時間就等於有效能。
休息時忌接觸電子屏幕。（VCG圖片）
4.休息忌打機
當小朋友已溫習了一段時間，家長應讓他們休息一下，回一回氣，「例如每20分鐘就讓他們休息5至10分鐘，2小時後就給他們一個30分鐘的長時間休息」。很多父母在這段「自由時間」也會容許孩子玩電話、上網或是看電視，但Victor指出小朋友在接觸屏幕之後，專注力會更難集中。因此，讓他們聽音樂、砌積木、運動等，令腦袋放鬆，才能對溫習內容更「入腦」。而育有2名小朋友的Victor則習慣和他們去打羽毛球、跑步，給他們的腦袋暫時休息。
5.忌集密式溫習
在考試前一星期才密集式地溫習，不但內容多，而且時間少、壓力大，難以配合小朋友的專注時間。因此，習慣每天下課也複習學過的內容，或是考試前2個月已逐少溫習，也能讓孩子更輕鬆面對考試。