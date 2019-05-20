【溫習方法】注意孩子專注時間　專家：休息時間不宜打機

考試季節又快到，家長和小朋友開始溫習了嗎？專家建議，和孩子溫習不宜等到考試前的一、兩星期，因為小朋友的專注力有限，假如一天之中長時間又密集地溫習，效果或者事倍功半！

香港兒童綜合發展中心（HKCIDC）顧問及註冊心理學家程衛強（Victor） 6月才考試，5月就談及溫習會否太早？一點也不！育有2子的香港兒童綜合發展中心（HKCIDC）顧問及註冊心理學家程衛強（Victor）認為，小朋友的專注力有限，早些開始溫習，每天複習課業，會比要求他們在考試前長時間溫習，效果會更理想。 每個小朋友的能專注的時間都不一樣，以下的數據只作為參考，家長可以就自己孩子能專注的時間，在溫習計劃上作出調整。初小學生一般專注力約有15至30分鐘，高小學生則約有20至40分鐘左右。以上僅是常見水平，如孩子的專注時間較短，家長亦無需太擔心，但可能需因應差異，作出適當的安排。

要溫習事半功倍，並非只有一條公式，Victor有以下的建議：

1.了解孩子「入腦」的方式

很多家長在為小朋友溫書時，也會要求小朋友「坐定定」、專注在課本上。Victor卻指，每個小朋友的「入腦」方式也不相同，「有些小孩可以坐定定，但有些孩子卻要動手做一次才記得」。他建議家長可多和學校溝通，了解小朋友的學習方式，採用遊戲、腦圖（Mind map）、感官刺激或是其他適合的方式和他們溫習。

當小朋友感到悶了、累了，可試試轉換科目，延長小朋友的專注時間。（VCG圖片） 2.配合專注力時間 家長要先了解小朋友專注力的時間，把溫習的內容分成小部分，「假如小朋友專注力是20分鐘，就把溫習時間訂為20分鐘，接着休息」。Victor解釋，如此能避免小朋友因為被要求長時間溫習而感到煩厭，「下次可能一打開書本就討厭」。 3.適時轉換科目 長時間溫習一科，小朋友很易感到沉悶，專注力下降。因此Victor建議家長，在溫習完2課中文後，可以轉換溫習數學，讓小朋友延長專注力。但是，他亦強調要適時讓小朋友休息，因為溫習不是長時間就等於有效能。