爸媽們多相信自己　不要互相比較好嗎? 丨倫敦爸媽

Mo媽一年前加入了一個很窩心的同年同月同日生的BB媽媽谷。谷內氣氛很好，天天都充滿愛，近來更有媽媽傳出好消息，幸福滿溢。有些媽媽谷讓人開心，成員間互相支持，但有一些則會令人有點兒難以理解。

自從當上了媽媽後，加入了幾個媽媽谷，也特別留意有關親子的網站和文章。一年了，發現一個挺奇怪的現象。媽媽之間除了互相支持外，也有一種互相比較的風氣。一些媽媽說出自己心聲的文章總會引起很大迴響，大家齊齊比辛苦，比辛酸，甚至說一些類似是 「你有幾辛苦喎？我也怎樣怎樣啦，你一定沒有我這麼辛苦！」之類的說話。我們根本不知道人家的實際情況，何不鼓勵一下，打個氣就好？沒有「神隊友」不緊要，就讓我們自己也團結起來，互相支持一下！

之前有一位媽媽訴說她在一個母乳討論區中，發問了一些有關「補奶粉」的問題，事後卻引來其他媽媽的質疑和指責，令她感到傷心和緊張。同樣，在一些嬰兒主導進食法（Baby-led weaning）討論區中，當一些媽媽詢問有關「以羹餵食」的事時，也會好像立即觸動大家的神經，惹來一遍大道理。其實，不論是嬰兒主導進食法或是餵哺母乳，每個媽媽都一定有自己的難處。當我們看到別人詢問「補奶粉」，或家人「以羹餵食」時，可否先不被自己的想法主宰，而是嘗試關心別人的難處？加入「母乳媽媽谷」的媽媽都一定是想餵母乳的，而遇到困難以致要作出其他的決定都是需要勇氣的。

我們深信，所有用心愛護孩子的爸爸和媽媽都是好爸媽。我支持父母按需要採用合適和可行的方法去照顧小孩。沒有一對爸爸媽媽是不辛苦的 ，全職媽媽有獨一無二的辛苦，雙職媽媽同樣有不易讓別人理解的糾結和辛酸。那麼具滿足感的育兒生活，理所當然應該是有所付出的吧！就如我們之前分享，也只是想與其他父母互相鼓勵，訴說一下照顧孩子是沒有什麼不可能的事，以及孩子如何讓我倆更親密等話題。真心，天下的父母都是很好、很偉大的（除了虐兒的爸媽，不論背後原因是什麼，我們也不能理解！）大家不用比較，其他人不理解不重要，要相信總有很多很多人會理解你。只要我們做父母的互相理解，自己明白便足夠了。

我們深信，所有用心愛護孩子的爸爸和媽媽都是好爸媽。（Gettyimages／視覺中國）

BLW爸媽是好爸媽；

TW爸媽也是好爸媽；

母乳媽媽是好媽媽；

奶粉媽媽也是好媽媽；

全職爸媽是好爸媽；

雙職爸媽也是好爸媽；

有人幫手是好爸媽；

沒人幫手也是好爸媽。

只要你們有為孩子付出愛、真心和時間，不用所有人理解，也不用比較。因為你，已經是好爸媽。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「爸媽們，相信自己。不要互相比較，好嗎? 」​】

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