【眼敏感】用力摔眼致散光異常　眼科醫生：眼痕眼乾都是敏感警號

摔眼和眨眼是很自然的動作，原來摔眼是眼睛過敏的病症，而動作過大亦有機會導致散光異常。眼科專科醫生葉佩珮指眼敏感是因周遭環境或空氣中的過敏源進入眼睛而引起的敏感症狀，而眼乾、眼痕或視力變矇糊都是警號之一。

很多小孩年紀少少已需要配戴眼鏡，除了做功課時姿勢不當、過度使用電子產品，因眼敏感而經常摔眼也有機會增加散光。（VCG圖片）

過往一名8歲的小孩向葉醫生求診，指散光度數不穩定。家長表示小孩的散光度數起初是約200度，不足半年右眼散光已增至450度，左眼則有500度，即使每三、四個月換一副新眼鏡也看不清。經診斷後，發現小孩是患上「眼敏感」，過往一年除了患上濕疹，更有鼻敏感。在顯微鏡下可看到眼睛的結膜出現巨大乳狀凸起的結膜炎，兩邊下眼皮的皮膚則有濕疹，下眼皮的眼睫毛亦有內翻情況，引致角膜受損，幸好未有角膜結痂。 經治療後，小孩減少了摔眼和用力眨眼的情況，散光度數亦由原本的4至500度減至回原先的200度，在這情況下，葉醫生建議系統性的控制過敏症狀，減低過敏性結膜炎復發的機會。

大約每4、5個小孩便有一個患有眼敏感，屬常見的疾病。（GettyImages） 何謂「眼敏感」？ 眼敏感的學名是「過敏性結膜炎」，除了單獨患上，葉醫生指如有其他敏感症狀如鼻敏感、濕疹、哮喘，同時亦有眼敏感徵狀的達7成。(10名過敏症患者中，超過7名有眼敏感徵狀) 她又指出大約每4、5個小孩便有一個患有眼敏感，是很常見的疾病。 葉醫生解釋過敏性結膜炎是因四周環境或空氣中的過敏原進入眼睛，導致患者本身的免疫系統受到刺激而出現異常反應，令眼睛內的肥大細胞分泌大量組織胺，因而引致痕癢，紅腫及痛楚等異感。葉醫生指情況與鼻敏感十分相似，並可分為季節性過敏和常年性過敏，前者是受天氣轉變影響而發病，後者則不分時間，只要眼睛接觸到過敏源就便發作。 當眼敏感發作時，症狀包括流眼水、眼紅、眼痕和有不正常分泌，如有細菌感染更可能有眼膠、黃綠色分泌物等等。當患者覺得眼乾或眼痕時，多會用力眨眼或大力摔眼，如乾澀情況持續又不加以理會，便有機會影響淚膜，讓角膜有損傷，造成細菌感染及引致眼角膜潰瘍。而因眼乾眼痕而經常捽眼亦會影響散光度數或視力。

找出及避開敏感源是治療和預防眼敏感的方法。（VCG圖片） 「經常摔眼除了有機會增加散光度數，有病人甚至用手指直插行睛、大力篤眼、更扻頭埋牆，增加了視網膜脫落的風險，以減低因眼痕帶來的痛苦。」葉醫生指如小孩經常捽眼，又當說視力矇糊不清，配了新眼鏡也沒幫助時，便最好看看眼科醫生。 眼敏感需及早治療 確定患上過敏性結膜炎，除了滴眼藥水和需要時服藥，生活中亦要避免接觸過敏源如花粉，塵埃、寵物毛髮等等。葉醫生表示對付眼敏感最好是預防，又或及早治療：「任由長期發作只會讓病症越來越嚴重，發作初期應用最快的方法壓止過敏情況。」除了保持家居清潔、遠離過敏源，保持眼睛濕潤亦有效減低過敏情況，因為當眼球表面夠濕潤，眨眼時便可自行沖走黏在結膜上的異物和敏源，亦可解決因眼乾而摔眼問題。