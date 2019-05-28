【溫習攻略】數學科不用長時間溫習　家長出題必要知的細節

又到了接近考試的時間，在眾多核心科目中，數學相信是最多變數的一科，皆因並非「死背死做」就可以獲取高分！雖然媽媽未必擅長數學計算，但初小程度的數絕對游刃有餘，因此不少家長都會略盡綿力去幫小朋友溫數，但至於甚麼方法比較有效，現職小學老師，擁有30多年教學經驗的邵英傑老師有以下建議給大家。

看課例 確定清楚槪念

邵Sir建議可以建立看課例的習慣，溫習時可以找本相關內容的數學書(例如課本) ，請小朋友每天把每課例子先看一遍，在懂的例子旁加個星號，第二次看則重點在沒加星號的例子，多看兩三遍，看看是否明白及看懂，若已看懂，加番粒星號，若仍不明的，找個同學或長輩問問。

第二天，又再重覆上述動作，這個溫習方法的好處在於，小朋友容易入腦而且不用花太多時間，也讓小朋友從中訓練溫習次序，把未完全掌握的課題看通透，同時也是訓練他們的自學能力。

邵老師教室 溫習不用長時間 難題可畫圖解決 邵老師指出，如果家長想購買練習給小朋友，應選擇鞏固概念為主的，多做未必有用，反而會令小朋友反感。「臨急抱佛腳」在數學科是不太管用的，數學科溫習不用花太多時間，但要定時！為將來面對的相關課題打下結實的基礎，而最後一星期，可嘗試做摸擬試題，強化學生的信心。 小朋友面對較難的文字題時，可鼓勵小朋友畫圖幫助自己理解答題，例如有題目有25個橙，小朋友可能只需寫15然後畫個圓形代表即可，形式不重要，最重要是圖畫幫助他們理解。

家長出題指南

不少家長都會自己出題給小朋友，但要出得好，題目就要多元化，並且要由淺入深。以溫習減法為例，要有最基本的、要有借位減法的再來是要借十位減法等等，而且要做到課題間有關聯，例如先做加法、減法再加減混合。亦因此他並不推薦用坊間的手機APP程式作溫習之用，這些APP用作遊戲來說是可以的，但他們正正是太「隨機」，做不到由淺入深和與課題相關，小朋友玩熟後也應用不到成果出來。

家長亦可同時找幾本相關的課材，互相比較它們的課題題型，了解當中題型的變化和處理方法。自行估計或判斷有機會在考試出的，叫小朋友實際動手多做兩遍，鞏固運算和應對能力。

「表達」是數學重要一環

邵老師以自己角度分享，不少聰明的同學思路清晰，能一下子計算出答案，假如我留意到這位同學平時表現也是如此，對於他的「一步登天」是可以接受的。不過他強調數學不只是看結果，家長要教懂小朋友你所做的是要「表達」，你計算到答案，但要說服別人，你是如何得出這個答案的，所以步驟是有必要的。

邵老師寄語家長面對學習，無謂的壓力，會讓小朋友却步，輕鬆享受學習過程，小朋友反而可以走更遠的路。數學科是一個反轉了的金字塔，最下層的基礎能力有任何問題，都會做成金字塔的崩塌，緊鎖每個基礎能力，小朋友才可有實力攀得更高。

而邵老師亦非常有心，用課餘時間建立網頁「邵老師教室」。網站已收錄了94個video、109個Excel自動化生成工作紙、 11個小工具程式、2個開源項目及12個網上練習，合共已達228個資源，所有資源免費供家長自由使用。