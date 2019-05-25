簡單有趣玩意邊玩邊學　三個加強孩子語言能力遊戲丨Miss Carley

要加強小朋友的語言理解及表達能力，除了多進行親子伴讀外，亦可以透過不同遊戲及活動讓小朋友邊玩邊學。

以下三個親子遊戲既簡單又有趣，適合約四至六歲的幼兒，家長不妨試試︰

1、Guess Who，猜猜我是誰

小朋友和家長先抽出一張人物咭，然後輪流問對方問題，例如「佢有冇戴眼鏡？」、 「佢係男仔定女仔？」等，再猜出正確答案。如果家中沒有這個桌遊，亦可以下載手機應用程式 「Guess The Person?」，或於網上免費下載及列印這個遊戲素材，可以訓練小朋友的答問技巧和描述能力呢！https://www.speakingofspeech.com/therapy-games.html （揀選「Guess who？game」）

手機應用程式 「Guess The Person？」（作者提供）

2、層層疊

小朋友和家長輪流拿出及放一塊積木在最上面，放之前要先說某類別的東西（如動物、水果），或某功用的東西（如用來清潔的東西），或某特徵的東西（如圓形的東西），說不到的話，又或者積木倒下來就算輸。如果家中沒有層層疊玩具，也可以用砌積木等玩具來代替，這個遊戲可以訓練增強小朋友的詞彙及聯想能力。

如果家中沒有層層疊玩具，也可以用砌積木等玩具來代替，這個遊戲可以訓練增強小朋友的詞彙及聯想能力。（Gettyimages／視覺中國）

3、障礙遊戲（barrier game）齊齊玩

家長和小朋友（或兩位小朋友）面對面坐，中間放一個障礙物以阻住彼此的視線，兩位玩家各有一份一模一樣的物件或紙張，小朋友說出適當指令讓家長跟從，過程中家長可以隨意發問，最後比較大家手上的物品是否一樣。

這個遊戲可以增強小朋友的理解及表達能力、提升答問技巧、加強詞彙及句式運用能力。

家長和小朋友（或兩位小朋友）面對面坐，中間放一個障礙物以阻住彼此的視線，兩位玩家各有一份一模一樣的物件或紙張。（作者提供）

Miss Carley 作者簡介：言語治療師媽媽Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。 作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「三個訓練小朋友溝通能力的遊戲 (四至六歲篇)」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）