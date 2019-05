【餅印研究】與BB愈似樣　爸爸參與照顧的意欲愈高丨招雋寧

科學研究中,不論是雀鳥、魚、獅子、靈長目,甚至人類,那些男性都傾向會照顧那些屬於自己的後代,令後代更強壯健康。相反,若果這些男性不確定自己是否後代的「爸爸」,照顧的意慾就會降低。媽媽的養育行為甚少會隨著孩子外貌不似自己而改變,因為孩子是從媽媽的肚裡出來,這個舉動已確認了孩子屬於自己。

學者在孩子出生時和一歲時分別進行檢測,排除了其他影響因素,例如:孩子健康程度影響父親照顧意欲。然後分別比較三組人:1)父母都覺得孩子似爸爸;2)父母都不覺得孩子似爸爸;3)父母的想法不一致的。

結果發現,孩子樣子愈似爸爸的,他們的健康愈好。學者確認「樣子似爸爸」對爸爸有提示作用,即paternal cue,能夠幫助爸爸投放更多時間給孩子,間接提升了直接照顧、管教以及提供經濟需要等影響孩子健康的因素。

雖然初生嬰兒的樣子是否似爸爸,不是任何人能控制,但也至少讓人了解多一點爸爸(男人)的生理機制。研究證實了有血緣關係的爸爸,在照顧孩子方面相較那些後父或其他男人多一份先天的內在動力。因此,社會政策上亦應鼓勵那些面對離異的爸爸,為了孩子的好處著想,不要阻止自己發揮親父的影響力。

