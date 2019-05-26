【餅印研究】與BB愈似樣　爸爸參與照顧的意欲愈高丨招雋寧

爸爸Michael突然很感動地對太太說：「十個說女兒可愛的人，有九個都說似我！」「那又怎樣……」「事實反映了我都是一個可愛的人……」爸爸因女兒可愛而獲得自我肯定，你有沒有想過貌似爸爸，對孩子其實亦是一份祝福？

科學研究中，不論是雀鳥、魚、獅子、靈長目，甚至人類，那些男性都傾向會照顧那些屬於自己的後代，令後代更強壯健康。相反，若果這些男性不確定自己是否後代的「爸爸」，照顧的意慾就會降低。媽媽的養育行為甚少會隨著孩子外貌不似自己而改變，因為孩子是從媽媽的肚裡出來，這個舉動已確認了孩子屬於自己。

男人確保孩子出於自己血脈的方法，就要依賴直覺，看看孩子的樣子與自己有幾分相似。這就假設了爸爸會為了確保基因延續，而不自覺地更願意照顧「餅印」一樣的孩子。 理論與現實符合嗎？在德國勞動研究所的Tracey和Polachek為此曾進行一個親子外表相似度的研究。他們使用了美國的「破碎家庭及兒童福祉研究」的數據，分析那些不與媽媽同住的爸爸，會否因為孩子樣子似自己，而會投放更多時間與孩子相處。

學者在孩子出生時和一歲時分別進行檢測，排除了其他影響因素，例如：孩子健康程度影響父親照顧意欲。然後分別比較三組人：1)父母都覺得孩子似爸爸；2)父母都不覺得孩子似爸爸；3)父母的想法不一致的。