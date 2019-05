【媽媽心聲】在職媽媽非競爭力下跌　而是背負太多責任丨倫敦爸媽

幼稚園打電話來:「毛毛家長,你兒子/女兒有點不舒服,麻煩你現在接他回家吧。」

你猜,最終是爸爸還是媽媽要立刻放下工作去接孩子?

全職工作的媽媽

儘管爸爸和媽媽也有全職工作,即使爸爸平時也很顧家,但最終被期望趕去接孩子的很可能是為人母親的那位。這並不是因爲當爸爸的不想去(也有可能是的……),而是社會的整體文化「不容許」男人太顧家。

是什麼約定俗成令男人不能太顧家?(gettyimage/視覺中國)

責任在媽媽?

大概這方面英國已比較很多亞洲國家開通,有較多的男士產假、陪診假等。即使如此,不論是香港還是英國,關於孩子的事,始終「責任」都在媽媽身上。在英國,大多數家庭也是沒有工人姐姐或保姆的,所以孩子有事的話,父母是沒有後備方案的。

媽媽產後重回工作崗位,不同的是多背負了一個孩子的一生,壓力十分大。(gettyimage/視覺中國)

Mo媽某天跟同事午餐時說起這個話題,同事告訴Mo媽早前她有一段時間工作很忙,而剛巧孩子連續兩星期都有一天有狀況要提早回家,她老公於是早退了兩天去接孩子。據說他平時人緣不錯,老闆亦體諒,怎料,第二次早退後,他枱頭出現一張字條「Our office hour is from 8:30 to 5」。太過份了吧?自始,即使朋友老公說早退沒問題,但她也再不敢要老公早退了。

儘管爸爸願意幫忙,但社會壓力和眼光逼使孩子的事還是由媽媽承擔。(gettyimage/視覺中國)

我們家的MoBB自一歲開始上了幼兒園後,他在這5個月內已有12天需留在家中,Mo媽的年假必需保留作此用途。

生了孩子的女性在職場上從此競爭力大跌?不是我們能力降低了,只是社會對我們的期望太多了。

