【媽媽心聲】在職媽媽非競爭力下跌　而是背負太多責任丨倫敦爸媽

幼稚園打電話來：「毛毛家長，你兒子／女兒有點不舒服，麻煩你現在接他回家吧。」

你猜，最終是爸爸還是媽媽要立刻放下工作去接孩子？

全職工作的媽媽

儘管爸爸和媽媽也有全職工作，即使爸爸平時也很顧家，但最終被期望趕去接孩子的很可能是為人母親的那位。這並不是因爲當爸爸的不想去（也有可能是的……），而是社會的整體文化「不容許」男人太顧家。

是什麼約定俗成令男人不能太顧家？（gettyimage/視覺中國）

責任在媽媽？

大概這方面英國已比較很多亞洲國家開通，有較多的男士產假、陪診假等。即使如此，不論是香港還是英國，關於孩子的事，始終「責任」都在媽媽身上。在英國，大多數家庭也是沒有工人姐姐或保姆的，所以孩子有事的話，父母是沒有後備方案的。

媽媽產後重回工作崗位，不同的是多背負了一個孩子的一生，壓力十分大。（gettyimage/視覺中國）

Mo媽某天跟同事午餐時說起這個話題，同事告訴Mo媽早前她有一段時間工作很忙，而剛巧孩子連續兩星期都有一天有狀況要提早回家，她老公於是早退了兩天去接孩子。據說他平時人緣不錯，老闆亦體諒，怎料，第二次早退後，他枱頭出現一張字條「Our office hour is from 8:30 to 5」。太過份了吧？自始，即使朋友老公說早退沒問題，但她也再不敢要老公早退了。

儘管爸爸願意幫忙，但社會壓力和眼光逼使孩子的事還是由媽媽承擔。（gettyimage/視覺中國）

我們家的MoBB自一歲開始上了幼兒園後，他在這5個月內已有12天需留在家中，Mo媽的年假必需保留作此用途。

生了孩子的女性在職場上從此競爭力大跌？不是我們能力降低了，只是社會對我們的期望太多了。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「女人生B = 競爭力下降?」​】

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