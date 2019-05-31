面對我的「低分高能」大兒子　要如何冷靜？｜德國紅蕃媽媽

大兒子把最新測驗卷拿來，其中一個四分的部份，只拿了半分，旁邊有老師寫注：「喂喂，這個部分的做法步驟我都寫在黑板上，跟著做就可以攞滿分了，你為什麼不看一下呢？」 這類隨時令媽媽心跳加速，血壓上飊的測驗卷情況，屢見不鮮。經過兩年多三年的大兒子小學生涯，我的情緒也比他馴得很平和，罵也沒半句了。 奇怪嗎？這麼「肉赤」白白失分的場面，我怎麼可以如此冷靜？ 因為，吾家有位低分高能的兒子。

（VCG圖片） 我的大兒子，在一歲左右時的兒科檢查，醫生已經跟我說要孩子要好好觀察，理由是他的智力和四肢發展超出許多同齡小朋友，建議我注意孩子的興趣，找些playgroup 之類活動跟他去玩下。類似的活動，香港媽們應該不陌生，甚至普遍得還未到一歲就去上了。於是我陪他去玩親子體操Parcour和上一些音樂唱遊小組。上了幼稚園後，我索性辭去工作，當上全職媽媽，花多時間陪他成長。

幼稚園時代的他，已經出現了社交問題。老師們多番跟我說，兒子完全不能跟同齡小朋友玩，因為他智力很超前，同齡小朋友都無法明白他，幼稚園的教育就是要孩子們建立團體感，但兒子經常纏著大人玩，不願意跟同齡兒童相處，老師們都頗為頭痛。所以，三年幼稚園時光，吾家大哥很多時候都在幼稚園獨個兒砌砌圖，玩一些獨立的蒙特梭利教材，寂寞地渡過幼稚園生活。

（VCG圖片） 那時候，我當然跟許多父母心態一樣，覺得自己的孩子聰明伶俐，總比愚笨好吧。心想以後都不用為他的學業和前途憂心了。然後，在升小一的教育心理學家評估，我就被潑了一盆冷水。那位心理學家神色凝重跟我說，兒子是屬於極端聰明的那類孩子，而這一類孩子在學習上會出現嚴重困難。因為他們走得很前，腦筋靈活，無法在同一課題上停留，變相專注力方面很薄弱。而且，非常不喜歡亦很難做到老師的規範。那時我覺得這位教育心理學家很無邏輯，明明是天資聰穎的孩子，又怎麼會有學習困難呢？ 兒子上了小學之後，這位專家的評估，如先知預言一樣全部命中。 譬如說，作業要求要在方格內內畫圖案寫生字，他就偏偏全部出界。老師出的課題，他總會演繹成超出標準範圍的答案。記得一題語文測驗題，那是一句句子，不過詞語之間沒有空格和標點分隔，學生只需要用劃線分隔詞語就可以完成句子。題目交到兒子手裡，他卻將全句字母重新解碼編排，造出另一句句子。這樣，這一題，當然零分啦。