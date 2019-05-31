面對我的「低分高能」大兒子　要如何冷靜？｜德國紅蕃媽媽

大兒子把最新測驗卷拿來，其中一個四分的部份，只拿了半分，旁邊有老師寫注：「喂喂，這個部分的做法步驟我都寫在黑板上，跟著做就可以攞滿分了，你為什麼不看一下呢？」
這類隨時令媽媽心跳加速，血壓上飊的測驗卷情況，屢見不鮮。經過兩年多三年的大兒子小學生涯，我的情緒也比他馴得很平和，罵也沒半句了。
奇怪嗎？這麼「肉赤」白白失分的場面，我怎麼可以如此冷靜？
因為，吾家有位低分高能的兒子。
（VCG圖片）
我的大兒子，在一歲左右時的兒科檢查，醫生已經跟我說要孩子要好好觀察，理由是他的智力和四肢發展超出許多同齡小朋友，建議我注意孩子的興趣，找些playgroup 之類活動跟他去玩下。類似的活動，香港媽們應該不陌生，甚至普遍得還未到一歲就去上了。於是我陪他去玩親子體操Parcour和上一些音樂唱遊小組。上了幼稚園後，我索性辭去工作，當上全職媽媽，花多時間陪他成長。
幼稚園時代的他，已經出現了社交問題。老師們多番跟我說，兒子完全不能跟同齡小朋友玩，因為他智力很超前，同齡小朋友都無法明白他，幼稚園的教育就是要孩子們建立團體感，但兒子經常纏著大人玩，不願意跟同齡兒童相處，老師們都頗為頭痛。所以，三年幼稚園時光，吾家大哥很多時候都在幼稚園獨個兒砌砌圖，玩一些獨立的蒙特梭利教材，寂寞地渡過幼稚園生活。
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那時候，我當然跟許多父母心態一樣，覺得自己的孩子聰明伶俐，總比愚笨好吧。心想以後都不用為他的學業和前途憂心了。然後，在升小一的教育心理學家評估，我就被潑了一盆冷水。那位心理學家神色凝重跟我說，兒子是屬於極端聰明的那類孩子，而這一類孩子在學習上會出現嚴重困難。因為他們走得很前，腦筋靈活，無法在同一課題上停留，變相專注力方面很薄弱。而且，非常不喜歡亦很難做到老師的規範。那時我覺得這位教育心理學家很無邏輯，明明是天資聰穎的孩子，又怎麼會有學習困難呢？
兒子上了小學之後，這位專家的評估，如先知預言一樣全部命中。
譬如說，作業要求要在方格內內畫圖案寫生字，他就偏偏全部出界。老師出的課題，他總會演繹成超出標準範圍的答案。記得一題語文測驗題，那是一句句子，不過詞語之間沒有空格和標點分隔，學生只需要用劃線分隔詞語就可以完成句子。題目交到兒子手裡，他卻將全句字母重新解碼編排，造出另一句句子。這樣，這一題，當然零分啦。
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幸好，兒子在小一時，老師很快就覺察到他的困難，安排上了輔導班，由老師跟幾個學習有困難的同學一起輔導，他上得很開心。而且，老師也很細心留意，知道他專注方面有困難，在課堂上適時提點他「元神歸位」，明白他吃力，又會就讓他上洗手間洗把臉鬆口氣。在學習方面，鼓勵他快點完成課堂作業，然後讓他自由看書或做他想做的小玩意。兒子在美術和音樂方面十分有天份，有次老師留意他自己創作手掌書簽，讚他做得很漂亮，徵求他的同意，讓全班同學一起做這個書簽掛在班房門上。這些小事，都增加了他的存在感。被認同的感覺，成為鼓舞他適應學習的動力。
其實許多香港社工朋友和教師朋友跟我說過，大兒子應該是資優兒童，該去評估，看看如何支援。我跟蕃爸就覺得類似資優測試，好像把孩子標籤了。當我們心中有了「孩子是資優兒」的感覺後，或許在教養上出現偏見。直至他升上三年級，教材不同了，加上三年級換上新班主任，一切新事，令他的學習生活進入低潮，我們做父母，完全進入無助境界，心痛兒子但已經完全不知道如何幫助他。於是上網找資料，讀到資優教育專家寫的特質，跟兒子對上了。尤其是，許多人認為資優兒一定成綪好，原來，許多資優兒，跟兒子一樣，不能適應常規教育，反而成績很差。最後我們還是去做了資優評估。專家做了詳細報告，教我們和校方如何支援。感恩的是孩子出生在一個「求學不是求分數」的國度。老師和我們聽取專家意見後，知道他的強項和弱勢，開始懂得如何支援他。如文首所見的測驗情況，只要問清楚他的原因，再耐心提點他就好。
孩子都是一個個的獨位個體，甲的教育方式未必適合乙的小孩。其實，專家都是旁觀者清，冷靜分析，給予意見而已。兒子的小學校長說過，真正的專家，其實就是孩子的親父母，真正了解孩子的，一定是父母本身。只不過，我們也偶爾被感情蒙蔽，看不見孩子的優點，認不清愛兒的需要。無論SEN兒童好，資優兒也好，他們也不過是孩子而已。有時我們停一停，跳出框框，又可為孩子找到另一片天空。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。