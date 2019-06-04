【親子健康】3招幫助小朋友檢查脊椎問題　轉介EOS低幅射速度快

脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲呈現「C」型或「S」型的情況，而這個問題困擾著全港約3-3.5%的年輕人，和近視相同，脊柱側彎的情況是不可逆的，及早發現有助減少情況惡化機會，但家長又如何得知自己小朋友脊柱是否存在問題呢？不妨聽聽專業醫生的意見。

脊柱側彎約10歲便會出現 放射科專科醫生岑承輝在日常工作中會為不少經轉介而來的小朋友檢查脊柱側彎情況，脊柱側彎一般分為先天性及突發性（原發性），先天性即在胎兒的時候已出現問題，例如正常椎骨可能是長方形，但有機會不平整呈三角形，導致脊柱側彎；突發性是成因不明，但通常在青春期左右時出現，一般來說約10歲。

脊柱側彎有甚麼影響？ 岑醫生指，脊柱側彎主要分輕微、中等、嚴重。輕微指的是側彎角度介乎10至20度之間，這個情況一般無須接受治療；中等指的是側彎角度介乎20至40度之間，患者可能需要長時間配戴矯形腰架去避免情況惡化，直至成年後骨骼停止生長後便可以卸下；角度多於40度則為嚴重，需接受專科醫生診治，有機會要動手術。 岑醫生補充，脊柱側彎暫時沒有確實肯定的證據會影響我們生理上的健康問題，患者大多數是會出現外觀上的影響，例如穿緊身衣服的時候會特別明顯，身體的不對稱會影響小朋友的心理，這方面相信是最大的影響。

EOS技術比傳統檢測技術幅射量少

岑醫生指用傳統2D X光為小朋友作檢查，最少要照2次才可以覆蓋上半身至盤骨位置，如採用法國的X光技術EOS「站立式全身負重X光掃描」則是目前最快的方法，而且只需一次便可以拍攝脊椎以及下肢，整個過程只是17至20秒。很多家長一聽到X光便會想到幅射，而EOS比傳統2D X光的幅射量少6至9成，岑醫告說：「做一次EOS檢查，小朋友接觸的幅射劑量是一般人10天日常生活的總和，這個劑量是完全不會影響小朋友健康的。」因此，若小朋友被測出有中度或嚴重脊柱側彎，他們需每4至6個月需要接受檢查一次，如用傳統的X光檢查，他們一生中受到的輻射量則較高。

目前提供EOS檢查服務的包括：

1.博思醫學診斷中心

2.香港中文大學-威爾斯親王醫院醫療中心

3.香港大學李嘉誠醫學院

簡單動作觀查小朋友脊柱情況

一般而言，採用EOS檢查的個案都是轉介而來，但有部分診所會接受患者直接咨詢，有需要的話便會為患者作EOS檢查，不過家長認識EOS後，透過學童保健或專科醫生、脊醫的診斷後，認為小朋友有需要作更進一步檢查時，家長可嘗試提出轉介去作EOS檢查而非傳統2D X光！而EOS除了幅射量低、需時短之外，家長更可以陪同小朋友入房間作檢查，不像傳統2D X光，有些小朋友會害怕自己面對，獨自進入陌生房間作檢查。小朋做友EOS檢查時，家長只需穿上防幅射的保護衣物，便可以陪同子女一同進入。

不過脊柱側彎一般不易被發現，家長又如何得知自己是否需要帶小朋友看脊醫？岑醫生教大家幾個動作，觀察小朋友有沒有出現以下情況，若有的話，則可以咨詢專科醫生建議，看看是否有需要作再一步檢查：

1.肩膀高低不一

2.盤骨不平衡

3.脊骨是否筆直