【育兒攻略】管教不等於打罵　如何令孩子逆流成長　免成港孩？

現今社會的父母，可能因為當年自己是捱打捱罵下長大，對管教十分反感，為了不讓孩子像自己討厭管教，便對他們百般寵愛，但這就令孩子成為了一無是處，無法自理的港孩。其實管教並不是打罵，而是令孩子明白他們需要為自己的人生負責。

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這個少年非常自豪地對我說：

「我阿媽好錫我㗇！」

「點錫法？」我好奇問。

「我鍾意乜佢都買俾我！」

「除咗咁之外，你點樣睇到佢錫你呢？」我繼續問。

「我唔使做屋企嘢，阿媽叫工人姐姐幫我做晒！」

「我唔使做屋企嘢，阿媽叫工人姐姐幫我做晒！」（gettyimage/視覺中國）

我終於明白了，無怪乎這位少年前幾天向我發脾氣！

由於我曾經見過少年對着喝完的杯子手足無措，決定要訓練他，刻意地要少年洗杯，希望他能夠學識這種完全基本的生活技能。

怎料，他一邊洗一邊埋怨：

「你依家係咪當我工人咁使？」

我楞住了！

「我屋企冇工人，我啲仔好細個已經教佢地自己洗杯。我尊重你，當你係家人，先至訓練你洗杯！」

另一個青年人，我管不了，因為我不認識，是朋友告訴我這件事。

朋友到這豪宅教琴，由於當日朋友早到，沒想過竟然會遇見這嚇人的情況：.工人姐姐在餵這十多歲的少女食飯。朋友見狀反應不過來，只感到很不正常，卻要之後正常地教琴，非常辛苦！

很多小孩子很小就可以自己吃飯了，但被寵慣的孩子十多歲還需要別人餵。（gettyimage/視覺中國）

我只能說，終於見識港孩成長後的面貌了！愛不是變成恨，而是變成殘，過分溺愛會癱瘓了孩子該有的能力。如果不刻意訓練，扭轉孩子的思想，子女隨時變廢青！

「管教」兩字對很多亞洲家長來說是非常負面的，總是聯想起打駡，所以很多父母都恐懼管教，因為不想孩子重蹈被父母挨打挨罵的覆轍！有些父母亦因為工作繁忙，沒有時間陪伴小朋友而感到內疚；又或夫妻關係出現問題，覺得對子女有所虧欠，以物質享受補償，取代了應有的管教。如果父母沒有訓練孩子成為一個負責任的人，事事要家人及工人姐姐代勞，最終，只會縱容子女成為軟弱和倚賴的人！

事事要家人及工人姐姐代勞，最終，只會縱容子女成為軟弱和倚賴的人！（gettyimage/視覺中國）

管教的英文翻譯是Discipline，意思是訓練。父母的責任是訓練子女將來能夠負責自己生命。香港人懂得搵錢，但很多人不懂得照顧自己及負責家庭，因為這些父母都未曾從他們的家庭得到訓練。上一代父母最緊要搵食，通常對子女最大的期望及訓練就是搵多些錢，我們接受的管教要不是藤條炆豬肉，便是天生天養的兩極了。

所以，湊仔對現代父母來說是十級壓力，因為對教養毫無頭緒；沒有工人，更是世界末日。現今過分着重商業的社會，繼之而來的沉重經濟壓力，弄瞎了父母的眼睛，他們未教先驚，覺得自己會應付不來；又或太怕辛苦，所以管教孩子的路途總是充滿起伏，經常矛盾，考慮這、考慮那，想這樣、又怕那樣，到你弄清楚的時候，孩子已經長大了，錯過了很多應該管教的日子了。

管教孩子，是要讓他們明白，孩子要對自己的人生負責。（gettyimage/視覺中國）

子女是需要被訓練的，父母亦然。我有幸被揀選受訓，肩負母親這個重任，雖然孩子出生於「贏在起跑線」的那一代，但我堅決不跟隨，做個逆流大媽，雖然並非事事順利，經常會被衝擊，但重點是我知道自己朝哪個方向而行，哪怕每次只能行前半步，至少也不會向我不喜歡的方向就範。我相信母親是可以照顧自己的孩子的，我亦希望盡能力保護孩子不被輸贏風氣沾污，保存他們在純淨的學習環境當中成長。

孩子需要訓練，才可以成長。（gettyimage/視覺中國）

逆流壓力不比順流小，卻能訓練教養肌肉，令家庭穩健強壯。肌肉並非一天長成，要不斷鍛練的，才可逆流而上。希望孩子也可以得着這種逆流抗體，不被環境影響，發揮應有的能力，無畏懼地尋找他們前往的方向。

這種逆流抗體，是有名稱的，叫做「我相信可以」，你可以嗎？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「子女是需要被訓練的」​】

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