收到試卷發火大罵之前　是否可停一停換個方法表達丨德國紅蕃媽媽

六月天，考試天。香港媽媽朋友近日都忙得一頭煙，下班回家後又要化身成為高級伴讀書僮，一頭栽進孩子書本裡陪溫習。一旦遇上專注力不足的孩子，分分鐘沒覺好睡。所以，一些如何速進記憶，快練數學，秒速溫生字這類幫孩子盡快完成溫習這個環節的方法，成為近日網上搜索關鍵詞。

這個月份不是德國考試天，所以我反而留意一則有關香港兒童精神健康的新聞。

考試卷派回來，有幾多父母不是第一時間看分數，然後再看看錯在哪裡，一見孩子失分在明明已識答的問題，或錯在很笨的地方。有幾多父母能夠好好控制自己情緒，按捺得住不去發火大罵？

我只是一位平凡的母親，很想分享個人的小經驗，或許可讓大家想想，同一件事情，是否可以用另一種方法去表達？

之前有說過，吾家有位SEN兒童。測驗卷派回來的日子，就是我的情緒智商大測試日。孩子往往錯在一些，我們家長眼裡很「白痴」的地方。我很清楚記得，有一份常識科測驗卷，其實只要他圈出正確答案就可以。兒子答對全部，不過，他沒有圈起答案，而是畫上間線。我也說過，德國小學教育著重規矩，兒子這樣答題，結果整個部份零分。那時，只不過是剛升上小一不久，畢竟我是具有港媽基因的，一看這樣子立時火起暴跳如雷，把孩子罵得很重。如今兒子已是三年班學生，我偶爾仍然記起那天他被破罵時那張恐懼的臉，那惶恐的眼神，歷歷在目。 事後我就有想過，是否需要像條瘋狗似的兇狠嗎？

在他的角度去看，測驗卷是他自己做的，他看到自己明明答對都零分，他又何嘗不忿氣呢？

今時今日，有許多育兒專家親子專家經常掛在嘴邊，要愛，要忍耐，孩子不是大人，他們的手腳慢，做事不完美。可是，有幾多位媽媽是聖母瑪利亞，完全包容孩子，接受我們眼中孩子的不完美？

那次之後，我沒有再罵了。因為我覺得，這樣的情緒缺堤，不單傷了自己仙氣，更加傷了兒子的心靈。生兒育女，孩子成長，媽媽也要邊做邊學。我學會欣賞孩子的優點，看到他的測驗卷，會稱讚他「這一部分寫字很漂亮，你肯定要很專注才能做好，那你又克服專注不足的困難了！」見到一些答題有改進，例如有認真看題目，依足指示去完成任務，我更加給予「Yes」特別獎勵，他可以利用這個「Yes」去達成心願，例如要去吃日本拉麵，又或到超級市場買零食等等。分數，我反而依足老師建議，完全沒有在意。 三年來，我跟我的兒子，就是這樣，一步一步的行過來。好好欣賞這位小人兒努力做堂課，做測驗。他的成績，反而不跌反升。不過上一次數學測驗，他就考得不好，我看過題目，其中錯得很多的是他最怕的文字題。我一句也沒說，緊緊擁抱他，跟他說不要難過，今天一起吃冰淇淋消消氣！

那你相信我真的仙女下凡，可以如此按捺得住嗎？

文章當然是這樣寫很吸引，當我叫他吃冰淇淋的同時，何嘗又不是正在精神分裂，刀仔拮大脾呢？