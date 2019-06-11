【逃犯條例】有家長組織發起罷課行動　已有家長寫信向校方告假

《逃犯條例》將於本周三（6月12日）在立法會舉行二讀和三讀程序，引起各界極大迴響，有多間中學以學生名義發動罷課聯署，更有家長組織發起周三罷課以示不滿，有多名家長表示會響應行動反對通過條例。

家長以反送中為由告假 （受訪者提供）

家長同盟主席：要延續這份力量

家長團體「家長同盟」於遊行後呼籲家長於本周三罷課，家長同盟主席Eiffel表示：「發起該次行動目的是希望家長群在面對當下香港重要社會政治問題下，能夠在100萬人上街後延續這份力量，在自己的崗位上向政府和社會發聲，明白教育和政治並不能完全分割的，而且更是和子女親身經歷公民課的好機會！」而罷課行動公開後，Eiffel表示已經有家長向校方請假支持。

讓孩子了解遊行目的

黃小姐是其中一位於6月9日有帶小朋友參與「反送中」遊行的家長，她認為要先與小朋友解釋清楚我們在反對什麼，因此會花時間和小朋友講解「逃犯條例」一事如何影響他們在香港的生活，黃小姐和小朋友遊行當日並沒有逗留到深夜，事後小朋友的感想是大部分市民都十分和平地進行遊行，期間還有好心人為年幼的妹妹吹電風扇幫她降溫，令他們一家感到窩心。不過接下來的罷課行動則未能參與，皆因當日撞上了小朋友畢業禮。

Mony的請假申請 （受訪者提供） 有家長響應罷課 已寫信向校方告假 另一位家長Mony同樣有於6月9日帶小朋友去參與遊行，而且更打算周三請假罷課，Mony說：「其實原因十分單純，因為這件事對香港，對小朋友未來非常重要！我覺得現在不行動，將來不知道還有沒有機會表達自己意見，所以就選擇當日去遊行！」 Mony回想起當日和小朋友遊行的情況，直言小朋友當日會有「嗌攰」的時候，但只要解釋清楚，令子女明白行動背後的意義，他們便會堅持得到。Mony更以「為今日的香港做一件該做的事，孩子參與罷課一天」向校方請假，身教小朋友，遇到不公不義的事情，就要有所行動去爭取、去發聲！

請假信範本 （受訪者提供） 避免小朋友受風險 家長同盟主席Eiffel提醒，罷課當日實際情況則可能每個家庭或個人選擇不同，可以留家由大人解說來龍去脈，若要到行動現場的則要先好好考慮小朋友安全問題，畢竟任何社會運動現場都存在變數，應盡量避免小朋友受風險。亦可留意社區有否一些民間團體發起合適親子的和平集會活動。

家長自行衡量風險

即使大家的立場一致，但是否決定參與罷課行動家長則要先深思熟慮，而對於罷課決定，家長也持有不同的意見，有家長認為現在是生死存亡的時候，條例一但通過將來小朋友在香港的生活卻截然不同；亦有家長不贊成直接表明政治立場告假，一方面校方也許有立場，其次有機會當曠課處理；最後當然是質疑小朋友參與行動的必要性！

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辦學團體出聲明 72間中學以學生名義發動罷課聯署

多間中學於遊行結束後，有學生以個人身份發動網上聯署，呼籲同學響應號召於明天（周三）參與罷課，當中包括不少名校，如拔萃男書院、英華書院、喇沙書院等，而當中比較特別的是還包括林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院。

而香港浸信聯會、基督教宣道會香港區聯會等亦有發出聲明，教協亦召開記者會，希望政府不要再漠視民意。而記者亦有詢問香港浸信聯會屬校的罷課安排，但截稿前未獲回覆。