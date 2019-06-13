【校園欺凌】讓孩子面對成長　陪伴比投訴介入重要｜T媽親子生活

說到校園欺凌，大家小時候有遇過嗎？

前陣子跟好友茶聚，席間好友A提及女兒在學校被欺凌，我聽了有點訝異，不過K2的幼稚園生，會受到怎樣的欺凌呢？好友說女兒持續被同組的一位同學語言攻擊，例如說她的物品很臭、跟其他同學說她不乖、叫其他同學不要跟她玩，甚至有一次懷疑此同學偷了女兒的物品。礙於女兒沒有親眼看到同學「偷」走物品，為免傷和氣，好友向此同學的媽媽表示「不知女兒有否放錯書包」，最終此同學的爸媽交還物品，但似乎沒有跟進其女兒的行為問題。好友後來向老師表達情況，請老師多加留意，老師亦表示跟進，並說不會告訴對方及好友女兒，好友曾跟老師聯繫的事。

我問好友事後如何？她說女兒高興的向她說同學願意跟她做回好朋友。我說這不是很好嗎？ 好友卻覺得女兒性格內斂，擔心她容易相信別人，被人欺負都不懂保護自己。這次事件她認為可能是女兒時常被老師稱讚，惹同學嫉妒所致，覺得女兒無辜，怕她留下心理陰影。

作者出席好友茶聚，好友向她訴說自己的女兒在學校被欺凌。（Gettyimages／視覺中國）

好友B聽罷，認為A的處理太溫和，如果換着是她的兒子被同學這樣持續欺凌，她會向校方施壓，令對方爸媽知道自己孩子有問題需要處理。原因是她知道6歲前的成長經驗對孩子有深遠影響，這件事可能對小人兒來說已是很大的傷害，她不希望孩子承受任何傷害。

聽到好友們的說法，很意外，又有點難過。意外的是，原來每個人對「欺凌」的定義差異很大，對如何保護孩子的方式也可以很不一樣。在我看來不過是孩子間的正常互動，在旁人來看原來是需要向校方施壓的事，難怪說現在做老師不容易，既要照顧學生，也要照顧爸媽。難過的是，感受到好友對孩子的愛，轉化成憂慮，但無法讓她釋懷。孩子才不過幼稚園，往後還有很多年，要這樣長憂到九十九，會抑鬱成疾嗎？自己曾遭遇過的事，努力地希望孩子不要遇上，把自己的恐懼投射在孩子身上，爸媽和孩子都承受壓力。

我無意評論朋友的做法，各人有各人的因由，處理方法沒有絕對的對錯，大家都出自愛子之心，令我反思的是，愛與礙，只是一線之差。

對孩子的愛與礙，往往只是一線之差。（Gettyimages／視覺中國）

回想一下，我們小時候都有遇過所謂的「欺凌」嗎？被口賤的男同學嘲笑是「飛機場」算是欺凌嗎？被多事的同學老屈自己說了誰的壞話算是欺凌嗎？被班中不喜歡讀書的「壞分子」認定做班長就是老師的線眼算是欺凌嗎？被同學改花名唱到街知巷聞算是欺凌嗎？ 我們小時候總會遇過幾次這些事情，當時肯定覺得難受，但我們會期望父母向校方投訴嗎？

在我們成長那年代，沒有投訴文化，誰敢請父母出面，十居其九被父母「鬧返轉頭」，又或反被同學取笑懦弱無能，最終我們還是硬着頭皮捱過去。記得小學時曾被同學胡說自己喜歡某某，第一次我跟我媽說覺得困擾，我媽當時在廚房煮飯，望都沒望我一眼，只是淡淡的說：「他笑你就是因為你介意，你愈介意他就愈得意，由得他多講幾次，他發現惹不到你就不會再講了。」

當時我暗暗氣我媽那麼冷淡，但我還是參考了她的意見，果然同學很快就覺得「無癮」，長大後跟舊同學說起往事，笑話一則，但我卻因此明白處之泰然的道理，頓覺我媽智慧非凡（雖然她對此事一點印象都沒有）。假若當時她煞有介事的來安慰我，還要求老師出面調停的話，我又會成為怎樣的我呢？

在作者成長的那年代，沒有投訴文化，孩子若請父母出面，十居其九被父母「鬧返轉頭」，又或反被同學取笑懦弱無能。（Gettyimages／視覺中國）

孩子，都是簡單直接的小天使，把事情搞複雜的，可能是成人。我們這一輩爸媽，似乎都很習慣對孩子的事很上心，那管是雞毛蒜皮的事，都嚴陣以待，要讓孩子知道自己有多愛他。像好友A的女兒，被朋友討厭肯定不開心，媽媽心痛理所當然，但女兒哭過痛過，能夠消化被同學不喜歡的事，又笑咪咪地重新接納這友誼，在我來看是很正面的事，至少她的世界還是美好的。這世上各式各樣的人都有，我們不可能幫孩子迴避一切，亦沒必要急於把人性的黑暗面告訴年幼的孩子，破壞人與人之間相處最根本的信任。

再說，爸媽是否也應讓孩子感受一下成長的滋味呢？我們的一生不只有甜、酸、苦與辣也是讓孩子成長的營養品。倘若再過幾年，孩子又遇上同樣的事，爸媽還要出手相助嗎？還是覺得他長大了，就有能力處理？但以往的經歷，有讓他學會如何應對嗎？

愛，可以有很多呈現模式，爸媽要小心因擔憂保護孩子不足，反而因愛之名干預了孩子正常的成長經歷，結果是幫了他，還是害了他，真是一線之差。孩子，最需要的是爸媽的陪伴，遇到什麼事情都有人願意跟他風雨同路，已很足夠。

孩子，最需要的是爸媽的陪伴，遇到什麼事情都有人願意跟他風雨同路，已很足夠。（Gettyimages／視覺中國）

作者簡介：T媽，華德福幼兒教育老師。在兒子TinTin 2歲時決定暫別白領生涯，感受平凡的親子日常，因修讀華德福教育，輾轉當上老師，深深體會到孩子是上天的禮物，叫我們成為更好的自己。

作者Facebook專頁：「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於欺凌… 我們是怎樣長大的?」​】

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