學校派發成績的日子總是有人歡喜有人愁。會有意外之喜也會有期待落空，當孩子學業成績未如理想，家長們的心情及情緒難免受到影響。臨近派卷時期，心理學家鄧詩琪博士分享了一些實用的家長情緒管理技巧，助你踢走負面情緒。

避免比較打擊孩子自信

鄧博士指出不少家長有「望子成龍」的心態，非常重視子女的學業表現，無意中與其他孩子作出比較。其實孩子在得知成績未如理想時亦會感到自卑和難過，成績大於一切的教育心態進一步傷害他們的心靈，因此家長們應予以孩子支持並避免打擊他們。

若家長無法妥善處理自身情緒，將嚴重破壞親子關係。當父母因爲子女課業問題而情緒失控，孩子或認爲爸爸媽媽不接受他們的弱點，使其不能表現自己最無助的一面給父母。父母甚至失去孩子的信任，親子之間的關係出現難以彌補的裂痕。

根據家庭背景的不同，家長和孩子在面對學業問題時亦會分別產生各種情緒，包括挫敗感、内疚、失望等。能否妥善處理這些負面情緒是建立良好親子關係的關鍵!

三個步驟踢走家長負面情緒

1. 尋求支持網絡的幫助

跟朋友、伴侶或親人傾談有助父母獲得心靈上的支持，從而疏導負面情緒。

2. 了解對子女的期望

鄧博士强調，當家長明白自己對孩子的「宏觀期望」並不限於成績，還包含個性、品德及其他方面便更容易直面此刻的挫折。

3. 發展個人興趣，抽離部分注意力

過分關注子女的學業會導致負面情緒的產生，家長甚至可以培養個人興趣以暫時抽離自己，穩定心理狀態。