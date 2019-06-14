【選校補習班】沙田心怡天地培養孩子閱讀習慣　建立正面學習態度

位於沙田區的心怡天地國際幼兒園暨幼稚園，學校屬私立半日制幼稚園，分學前班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年約於11月及3月進行面試，全年均接受申請。2020/21學年將提供上下午班共3班幼兒班，學校會優先考慮學前班學生入讀幼兒班。學校是以英文及普通話授課，出色的語境及升小準備安排也深受家長喜愛。 攝影：鄧倩螢 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏

建立正面的學習態度

心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（下稱心怡天地）副校長Bella Cheung認為要讓幼兒早期學習中，獲得成功的教育歷程基礎，是需要建立在一個接納和關愛的學習環境中。「我們提供互動、多元及愉快的學習經驗給孩子，讓孩子認為學習是有趣的事情，從而培養孩子對學習新事物的熱誠和好奇心，因為我們相信從小建立這正面的學習態度，將能伴隨孩子的一生，讓他們在未來也會樂於接受人生不同的挑戰。」





+ 2

不同活動培養學生自信 為此，心怡天地為學生提供們很多不同範疇的活動和表演機會，讓他們作出不同的嘗試和挑戰。Bella說：「我們相信每個孩子都有天賦才能，而我們更相信作為幼兒教育工作者，要提供機會，讓孩子尋找他們自己的興趣和專長，適度的指引及鼓勵，讓孩子慢慢地建立自信。」 在課程中的美藝創作活動、以雙語進行的展示分享活動、節日慶祝會中的各項表演、高班的才藝放大鏡和各類型的校隊等，Bella表示學校每年都會讓學前班至高班的孩子參予年度音樂劇表演，這場熱鬧的年終盛會中，也讓孩子們會透過音樂、舞蹈和話劇來向家長們展示他們部份的學習成果。





+ 12 + 11 + 10

讓孩子喜歡閱讀 心怡天地另一教學特色是著重閱讀，希望培養出熱愛學習的孩子。「閱讀是我們獲取知識的方法，使我們增廣見聞；閱讀也能改進人的思維，充實生活和自己的心靈。我們相信喜愛閱讀圖畫書的孩子，長大後一定會延續閱讀的習慣，喜愛書籍的。」 Bella更指在閱讀書藉的過程中，除了可以提升孩子的語文能力，還可培養專注力、想像力和邏輯推理能力，另外孩子也能從不同書藉中開拓視野和認知不同的概念。最重要的是我們相信喜愛閱讀的孩子都擁有主動求知的好奇心和熱愛學習的態度，這對他們未來的學習生涯有着重要的影響。

+ 11 + 10 + 9

遊戲中學習 令課堂變得更有趣 學校每月均有不同的學習主題及繪本，讓老師會按不同的主題，以實物、圖片、短片或參觀活動，引起小朋友對該主題的興趣。「我們會因應主題進行不同形式的遊戲，讓他們學習不同的範疇及生活技巧。 同時老師亦會利用和主題相對應的圖畫書來跟孩子進行故事分享、角色扮演、藝術作品創作及分享活動，務求能『玩盡和用盡』，使孩子覺得書本是有趣的，從而讓他們愛閱讀和愛探索。」





+ 8 + 7 + 6

K2起提供小一面試班 為了讓小朋友能順利入讀理想的小學，Bella表示由K2開始，學生會參與小一面試班，學習應有的禮儀、技巧，讓他們認識當中的要求。「當面對真正的小一面試時，便可以應付自如。此外，老師會與家長保持溝通，解釋小一面試的要求，活動更設有老師評估部分，讓家長知道兒童的表現並在家中進行相對的改善。同時K2及K3的課程內容會主要訓練他們聽、說、讀及寫的能力，讓他們更易適應小學的課程，亦會鼓勵這兩級別的小朋友多與其他人合作，學習應有的社交禮儀。」 老師亦會加強小朋友自理能力的訓練，例如學習自己執拾書包，協助老師派簿，安排他們輪流做班長。Bella說：「在6月份時，學校會安排小一適應週，讓高班的孩子預習小一的學習模式；也會安排他們參觀小學，讓他們更早了解小學的校園和學習生活。心怡天地希望透過這些活動，讓孩子們便能盡早適應小學的生活，當正式升讀小學時，可輕鬆地迎接新挑戰。更會為家長準備不同的家長講座，從升學專家、現屆高班及畢業生家長的分享，讓家長了解小學選校策、最新小學面試方法和各類型小學的學習情況，安排家長到不同類型的小學進行參觀活動，讓家長更實地觀察和向小學的校長及老師了解學校的狀況。」

+ 3 + 2

學生家長Kenny Poon 入學面試分為3部分 心怡天地的面試有3部份，第一部份是自由選項的時間，主要觀察家長和孩子的互動情況。第二部份是普通話故事，老師會觀察孩子在聆聽故事時的反應及和老師的互動情況。最後便是英語老師進行的個別面試活動，內容主要是有關日常生活常見事物。「我們會觀察孩子對活動的參與度；但最重要的是觀察家長和孩子的互動情況，我們希望家長們是會和孩子一起玩和樂於學習的。」