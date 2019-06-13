看似簡單的道理　小孩子都聽懂為何大人卻不懂丨德國紅蕃媽媽

伸張正義，遇到不公平對待要揚聲。這個，從來都是德國人教孩子的重要基石。 打從小區的街坊Playgroup開始，做母親的，有意無意都會讓孩子領受公義和良知這個意識。玩具，誰先玩，就不能搶。你要搶嗎？好，去搶，做媽媽的會鼓勵孩子為自己抗爭，把玩具搶回來，再大一點，自己搶不了，也會有其他孩子加入。總言之，不公平，就一定爭取。幼稚園了，排隊洗手吃飯你打尖，一定有其他小朋友叫囂把打尖小朋友拉回後面，不肯嗎？找老師舉報。

德國人從小時候就這樣種下這些抗爭種子。小則如反對火車站隔音屏由原先強化玻璃換上水泥牆壁，大至反對興建新火車站，禁止警察使用水炮車等等。總之道理在我手，就一定抗爭。而且，道理真的在他們手上的話，無論花上幾耐時間，他們都不會罷休。

為人父母，總想孩子將來生活在一個公平公義社會！ 這個育兒元素，或多或少也跟歷史背景有關吧！就以一九八九年萊比錫(Leipzig)革命為例，這個星期一持續示威(Montagsdemostrationen)，就是掀起東德政權倒台的序幕。當年東德人民一句「我們是人民！」(Wir sind das Volk!)更成為革命名句。這場革命，起初只不過有大約一百多人參與，月來人數不斷增長，最後演變成成千上萬東德人民上街，然後圍牆倒下，東西德統一。 不得不提，今年，是柏林圍牆倒下三十週年。 居住在這個背負沉重歷史的國家，在這個紀念性的一年，就更加有責任跟孩子灌輸正確公民意識，讓他們明白何謂公義，平等。

近日或有許多香港媽媽們質疑，孩子還小，怎樣去跟他們解釋如此抽象的意義呢？

其實，一切看似抽象，空泛的東西，的而且確又會迫在眉睫。想跟孩子說明，只要從他們的世界出發，就以孩子生活上的瑣事作引例，基本上他們都容易理解。

所以，我跟孩子們解說一下，就以媽媽寫作為例，我說：

「媽媽很喜歡在網上寫故事，可是，有一天，突然有些人覺得媽媽寫的東西都在反對他們，所以要把媽媽關起來。」

「為什麼？」兩兄弟馬上鼓譟起來，哥哥始終是只小學雞，所以還會問：「媽媽講故事好好聽，是哪一個故事不好要把你關起來？」

「就是沒有說清楚哪一個故事呢！」