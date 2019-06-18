【電玩失調症】打機是一種病？│兒科專科醫生馮偉正

新聞報道，世界衛生組織近日宣布，將沉迷電玩定性為精神病，「電玩失調症」(gaming disorder)亦成為新一版《國際疾病分類表》(International Classification of Diseases, 11th Edition, ICD-11)中的正式醫學診斷。決定引起全球電玩愛好者熱議。 難道，打機也被視為一種病？ 【編按：作者為兒科專科醫生馮偉正】

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莫非，天下父母在禁制子女打機，又多了一個振振有詞的理由？

隨著互聯網興起，電子產品已成為現代人生活不可或缺的部分。電玩成為重要的娛樂方式，虛擬世界比現實更刺激吸引，令人流連忘返。學術界多年前已留意到沉迷上網行為背後的腦神經學機制，實與物質成癮(addiction,如藥物、酒精)本質上沒有分別。只是上網行為涵蓋廣泛，難以就哪一種行為、發展至哪個程度才算病態作出定奪。近至2013年美國精神科學會出版的《診斷及統計手冊 – 第五版》(Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition, DSM-5)，只把沉迷網路遊戲的行為列為「有待更多硏究確認」的情況，未介定其為一獨立的病症。到去年九月世衞會議總結多方數據和專家意見，才通過「電玩失調症」的定義，並在今年五月底正式公布。

Gettyimages 根據ICD-11的定義，電玩失調是在打機頻率、時間長度、起屹、處境上缺乏控制；把打機的優先順序凌駕於日常作息和其他興趣上；並因打機過度在身心社交、學業或工作上造成負面影響，有關情況須持續最少十二個月，診斷方才成立。 年前在羣育學校當輔導義工時，接觸過一個因沉迷打機而荒廢學業的初中男生。他說早就知道自己不是讀書的料子，但打機卻是有點天份，可以廢寢忘食地打也樂此不疲，並以成為職業電競選手成為目標。

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不想開口就潑冷水，但有些忠告始終要跟小伙子說一遍

追夢不是問題，只是要知夢應要怎樣去追。曾看過一套關於競選手的紀錄片，得知要成為職業選手，要有穏定的心理質素，能有條理地管理時間和作息，有高度紀律和恆心，才有機會脫穎而出；那些只「得鋪癮」的，斷不能成為高手。

所以，傳統運動也好、新興競技也好，技巧的磨練無疑重要，但更要緊的就是懂得掌管自己的生活，否則寸步難行。

忠言逆耳，不可說多過一次；只盼小子有所領悟，修心養性，他日修成正果，得嘗所願，善哉！善哉！