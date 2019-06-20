德國小學的愛心成績表　不用數字去認定孩子的才能丨德國紅蕃媽媽

香港爸爸媽媽們，這幾天應該有很深刻的反思： 究竟，小朋友年年考第一，成為學霸之最，是否代表他將來一定可以活得璀璨，前途無限呢？？ 考第一真的這麼重要嗎？ 德國家長告訴你們，不。

在德國，主流父母很少把孩子的成績放上心頭。父母都會花時間去了解孩子的資質。所以只要盡了力，成績中規中矩就可以了。而且，德國的小學，基本上都沒有考試，一切成績評核，是靠平日的突擊測驗（Probe）。

第一次收到大兒子的成績表，眼睛裡是充滿心心的。因為成績表，不單是成績那麼簡單，反而，是孩子在小學生活裡的成長史實紀錄。

德國學校的成績表（Zeugnis）評級標準為一至五，一是最高級，五就是不合格。我曾說過，老師經常掛在嘴邊，不要看分數，只看你做了幾多的成就。而這個理念，就正正反映在成績表上。

小朋友的自我評分問卷。 德國小學跟香港一樣分為上下學期。我們一共收到兩份成績表。成績表，不只單單是那個數字這麼簡單。先說中期成績表，這個成績表，學生是有份參與的。接近成績報告的日子，小朋友都收到幾頁問卷。裡面描述各科目的情況，例如國文，分成口語和聆聽、閱讀理解、寫作和文法使用四大範疇，然後再細分如口語及聆聽：我說話和解釋清楚嗎？我有留心聆聽嗎等等，孩子就在這些問題旁邊的Smiley圖案打交义，讓小朋友先想想，了解自己，再給自己評分。然後交回給老師，審閱後再批出正式中期成績表。之後就是家長日，老師把孩子的問卷，跟自己做的中期成績表拿出來做對比。 家長只在旁觀察，老師就會跟孩子細心傾談，讓彼此了解學習的困難。記得有次大兒子在寫字欄目上代表「麻麻地，還可以啦！」的smiley劃上交差，不過老師眼裡卻是另一回事，她給大兒子填上良好。派成績表當天就跟他說：「你覺得不好嗎？其實我覺得也不太差呢！」等等鼓勵孩子的說話。然後，更會跟孩子一起設定一個學習目標，讓孩子朝著目標進發！

那大家都大致明白，德國的成績表，簡單一句話：不是用一個數目字去認定孩子的才能。每一個科目，也把學習情況分得很細緻。難聽的說，就像一份驗屍報告，把孩子全方位透視，從而了解孩子在哪方面有困難，什麼題目他會感興趣等等。

年終成績表，就由老師做主導。每一個科目就有一個分數，不過旁邊就有一大段老師的評價，逐點說明孩子的優點和缺點，或有什麼需要改善的地方。值得欣賞，她會讚許，要改善的也會寫在裡面。

德國小學亦很注重德育發展，成績表裡亦有操行一欄。無錯，這個，又會分目：以社交行為和學習及工作態度這兩方面評估。Last but not least，最最最後，還有一欄孩子個人學習發展評估。裡面不止孩子的進度，還會有建議，等等總結。

寫到這裡，大家應該感到：哇，在德國當老師，真不易喔！的而且確，拜恩州七月底放暑假，年終成績表，老師跟我說過，要花上個多月去完成呢！

德國成績表就是這樣可愛又充滿心心的。成績表，是老師們滿載愛的心血，用心去了解和教育孩子而寫成。所以，也沒有什麼考第一考第尾名次之分。德國的成績表，是孩子過去一年在學校裡的時光，他的成長紀錄！ 其實，年年考第一，甚麼都要第一，真的那麼重要嗎？ 大兒子班裡有位女同學，就是做到什麼都要拿最高分的。大兒子跟我說，同學們都笑她是Streberin，中文就算是學霸吧！從這個小小玩笑可以看到，孩子們從來不會嫉妒人家成績好，反而是笑她大書蟲，下午放學都躱在家裡瘋狂溫習讀書，不會去玩！ 且看香港那位著名的第一，從少到大，只要不是第一，就傷心流淚。長期的第一令她變得自傲驕橫，我的就是最好的。所以聽不見反對意見，眼睛裡容不下一粒沙子，看不見她要服務的市民，忘記了自己的初心。 你真的願意孩子成為這樣的一個人嗎？？？

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