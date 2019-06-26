【媽媽心底話】孩子悄悄成長　感恩之外也要從孩子身上學習「愛」

面對小朋友時，媽媽要讓他表達，並給予肯定和接納。過程中，我們也能從小孩身上學會更了解，接納和建立自己。

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今次的主角是二佬。三子之中，大佬和三佬都比較強勢，所以不善言辭的二佬容易在各種事情上被「食住」，因此脾氣比較大，容易沉浸在負面情緒當中，一發不可收拾。我和爸爸除了努力多加了解之外，亦絞盡腦汁來教導他學習用言語表達自己和接納自己。

有些時候，和二佬睡前傾談時，他都會數算當天有什麼事情令他不開心，因此而判定那天是「不開心日」。其實，由以往只會持續發忟憎甚至哭鬧，到現在多了用言語去冷靜表達，對他來說已經是走了一大步。雖然表面看來，這些話都好像是偏向負面，甚至聽了會讓人心裏不舒服，但爸媽深信二佬已經是很了不起。畢竟要冷靜用言語好好表達和坦白自己內心，是許多成年人也做不到呢！

二佬在睡前傾談時都會數算當天有什麼事情令他不開心。（Gettyimages／視覺中國）

讓他表達，給予肯定和接納，下一步就是引導他從不同角度思考事情，從而改變心情。於是，我嘗試不時滲透各種的想法，希望刺激他的大腦。例如：

「係喎！呢幾日咁啱你都有嘢唔開心，但亦都有嘢開心。原來一日裏面，有開心同唔開心，都可能好正常喎！」

「你知道當你唔開心嘅時候，媽媽最想做咩？就係攬住你唔放囉，跟住大大啖錫你囉，係咪好正先！」

「其實有時唔開心下都好嘅，咁我地先覺得開心嘅時候真係好好好開心囉！」

「其實知道自己開唔開心已經好好呀！但我地唔需要要求時時刻刻都係開心嘅！最重要係你知道有人好錫你嘛！嗱，有爸爸啦、媽媽啦丶哥哥啦丶Zain Zain 啦……」

「哦，原來你今日咁多嘢唔開心，咁不如媽媽而家攬住你唔開心一陣，等你好啲，我陪你……」

要給予小孩肯定和接納，從而改變他的心情。（Gettyimages／視覺中國）

以上對白，彷彿都是跟他說的同時，也是跟自己說。作為一個三子之母，又怎會時時刻刻都能冷靜地說出以上的對白呢！有時在親子關係中，會氣上心頭，潑婦駡街，甚至灰心喪志都有。只是當我細心觀察，沉着應戰，就會發現總有驚喜！

有次二佬為了鼓勵同學病癒，放學回家便叫三佬立即一起做道具，然後自編自導自演叫我拍下影片。我心裏被他所做的一切深深感動，不能言喻！

二佬為了鼓勵生病同學，花了不少心思。（Gettyimages／視覺中國）

三子長大了，有時會感到「左耳入，右耳出」的力量愈來愈大。但原來有些我們重視的價值觀和珍視的關係，是會偷偷走進他們內心深處的。

大概帶着這些年幼子女的父母，自己每天都會容易為自己工作，家庭和不同的瑣事而感到煩擾，甚至情緒有起伏。但願我們都願意從他們身上學會更了解，接納和建立自己。

內容提供：發夢媽媽學放手​

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「讓孩子多用言語冷靜地表達自己」​】

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