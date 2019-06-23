孩子，請記住此孩的香港｜Mommy Amy

最近半個月，隨著學期接近尾聲，小朋友們皆為即將到來的暑假而感到異常期待及興奮時，卻與城市中瀰漫著緊繃的情緒造成很大反差。相信沒有那個父母不希望能與孩子一起開心迎接悠長假期，但近日的社會事件，當中所牽涉的大事大非又讓我們不能不全情投入於這場辯論當中，就是深怕我們一直擁有的一些權利將在我們手中斷送。

事件當中的是與非，越演越複雜，我在此便不再加多把嘴，但面對孩子，即使我未能一一解釋為何有些大人不像書中所教導的道理來實踐正直的品格，但至少希望孩子能記住當下香港年青人所展現的質素，並以此為模範。

一、團結就是力量

雖然我們都從書本中學到團結一字，但我們總覺得一己之力很微薄，未必能夠可以聚集同行者，但近來的事件讓我深刻體會到原來只要每人都願意走出第一步，團結一起時便能聚焦成一種龐大的力量，這股力量能夠為大家帶來希望，並一點點地邁向成功，過程或許很漫長，但只要堅持便有希望。

二、互助是由同理心開始

最近的遊行，我們被國際廣泛看見，成功的不只單靠龐大的人數；更重要的是因為我們有秩序、有禮的遊行質素被國際認同。這些年青人能夠做得到是因為他們富有同理心，每個舉動都是為別人著想而出發，而不是以自己為中心。

三、捨己為人的付出

這些年輕人，很多都沒有計算，付出的熱血只是想用各自的方式去守護自己的家園。每個人都集思廣益，「各自爬山」地找尋可以出一分力的空間，看著這些年輕學子跳出框架的創意，真的令人嘆為觀止。

雖然我們離勝利仍然很遠，這場仗的演變亦無人可預料。但從這一代年輕人身上見到的特質讓我對他們充滿著希望，未來是由你們當家，我相信我的孩子有你們的帶領下，將維持一個美好的香港，亦僅此希望我們身為家長，可以繼續做他們的後盾。