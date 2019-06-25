【爸爸媽咪唔易做】如何跟孩子解釋警察和示威者衝突？│H.Y老師

這兩個星期香港發生了很多重大的事，每件事不再單單與大人有聯繫，連小朋友也牽涉其中。H.Y老師不會在這裏分享自己對這件事的看法，因為這是很個人的觀點，但H.Y老師想分享自己對教養小朋友的初心。

點解嗰啲人要打我爸爸媽媽？

在這兩個星期中，H.Y老師已經不知道有多少個小朋友問及：「點解警察打人？」。在小朋友心目中，警察就如「超級英雄」，所以在回應這類問題我們需要很有耐心和耐性，以及理性去與小朋友討論。在這部份，相信都有很多報導教導如何回應小朋友。因此，H.Y老師反而想帶出另一個情況，就是「點解嗰啲人要打我爸爸媽媽？」

問一問我們自己，有沒有忘記了那些充滿矛盾的小朋友？他們一邊要消化認知上的衝突，另一邊又要接受和擔心作為警察這份工作的爸爸媽媽，這一刻原來他們的情緒是很複雜的，我們有足夠的關懷嗎？

假如你身邊有這類小朋友，嘗試進行以下的小建議：

提供足夠的解說

與小朋友討論警察的工作是什麼？不要忘記凡事不只有對與錯，亦不是一件事則代表全部。警察是一份職業，每人也需要為自己的職業盡責，亦會有不同的處理方法，所以我們要理性地解說事情的發生，讓小朋友明白事件在處理上，不同立場的人有不同的方法去處理。

運用小朋友的生活經驗作比喻

這件連大人也覺複雜的事，對小朋友來說當然是更難明白。情況就如小朋友想去玩手機，爸爸媽咪要收起，不可以再玩，然後小朋友尖叫大哭等去發洩。對他們來說手機可以玩樂，不用辛苦做功課，在爸爸媽咪立場是玩樂不能太多。最後，雙方都要發洩自己的情緒，小朋友用哭，大人則堅持。但最後，大家都會找到合適方法去解決。所以，警察和示威者都用自己的方法去表達自己訴求，只是大家仍努力商討中。因此把小朋友平時的生活經驗去比喻，讓他們更易明白和抒解這件複雜的事情。

說出現在的情緒

我們必需要提問小朋友現在的情緒，因為這才會知道他們的想法。

封鎖有關動態新聞

由於小朋友對動態的影片很易留下印象，避免讓他們看到自己的父母，以免引起他們對爸爸媽咪的擔心和想念。對小朋友來說，有什麼好比爸爸媽咪的擁抱，假如看到自己的爸爸媽咪有機會被困，始終對小朋友也會有不好的感覺。

回歸初心，無論何事也不應傷害小朋友，所以教養小朋友是作為教育的責任，只要有真誠溝通，理性與小朋友討論事件，必定能抒緩小朋友的疑問的。

希望大家與H.Y老師一樣，擁有真正的初心！為下一代出一分力吧！如果最近在處理小朋友情緒遇到問題，歡迎到H.Y老師的專頁「爸爸媽咪唔易做」inbox H.Y老師！香港人，加油！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬​】

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