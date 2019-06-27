德國小朋友玩極唔厭　由細到大必玩的三寶丨德國紅蕃媽媽

曾經到過德國的朋友，若經過公園，或探訪朋友。肯定會發現，公園，或住所，總會有一個堆沙池(Sandkasten)。堆沙池，是德國小朋友玩樂地方，即使家中無數玩具，沙池，我可以肯定說，一定是德國孩童玩樂榜頭三位。 那麼，其他兩位又是什麼？ 答案是石頭，水。

無論家裡有幾多玩具也好，只要有石頭，泥沙和水，孩子們都盡情投入。當大人們還不知道這有什麼好玩時，他們已經運用幻想，將「三寶」變成路，河，或蛋糕等等。晴天的日子，德國幼童無論獨個兒玩,或幾個一齊玩，都可以靠這三個元素消磨一整個下午。孩子享受陽光，搬石頭，堆沙堆，一桶桶水拿來拿去，所以，他們的手部肌力都發展得非常好。

基本上，若是住屋有花園的家庭，只要有孩子就一定會做個堆沙池。好些爺爺嫲嫲，也特別在花園做了堆沙池，好讓孫子採訪時可以玩。堆沙池其實不算貴，大約四十歐元至百幾歐元不等，視乎大小。相比其他一兩星期就厭倦不玩的玩具，這個沙池動輒可以玩上好幾年，性價比甚高。 除了堆沙池，幼童亦好喜歡玩石頭，德國公園很少鋪上像香港的車軚造成的膠墊，取而代之是小小的卵石，孩子在公園玩，隨手就抓一把亂撒撥又一個下午。還有石頭，這個吾家兩兄弟就超喜歡收集。大哥曾經在幼稚園時期，一天放學回家，腳步蹣跚想進門，古靈精怪，經我欄截搜身，發現外套左右邊口袋全都是石頭，塞得滿滿的。問他推說石頭全部都有很特別形狀，所以要帶回家。 有其兄必有其弟，受哥哥感染，每逢遠足或旅行都愛捧一大堆石頭回家。最好笑是一次他把自己的小小行李箱都裝滿大小石頭幾十塊，回家後就把行李箱送給爺爺說是土產手信，攪得老人家啼笑皆非。 起初還以為只是自己孩子有點傻，其後跟其他媽媽相約去公園或遠足，都看到孩子們把石頭搬來搬去砌牆，再加沙泥加水玩得不亦樂乎。所以，石頭、泥沙和水，堪稱德國小孩玩樂三寶。

我真的很好奇，究竟有幾好玩？所以嘗試去從他們角度去理解。其實，這三種寶貝，好玩之處，就是它們都沒有既定形狀。所以，孩子們完全可以撑握，發揮幻想力，改變它們的形態。為他們而言，這些物種天天都可以創新，無限創造出屬於自已的小小世界，所以玩之不厭。

堆沙池，就這樣流行了幾十年，水、泥沙和石頭，簡直是童年玩伴，翻看蕃爸小時候的相片，也有好多在堆沙池玩水玩泥沙的圖。堆沙池，甚至成為德國人閒話家常時的比喻。有時大人們爭吵時行為或言論太幼稚，就是香港說的小學雞式謾罵之類，德國人會說笑，輕輕用Wir sind ja nicht im Sandkasten或So ein Sandkastenspiel!帶過，中文很簡單：你估仲係細路仔玩泥沙咩？成年人就要做出成年人的行為，專業人士就要做出專業行為。被人罵幾句，然後跥足跟上司說說「有人罵我呀，不禮貌對待喔，天呀！利刀狠狠插進我心呀！哼！關站，離開，唔玩。」這個幼稚行為，就是So ein Sandkastenspiel!

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