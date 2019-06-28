近年流行語「成功靠父幹」，這說話可能給予父母不少的壓力。做爸爸媽媽的，當然希望小朋友思想和財政也能獨立，即使將來繼承財富，也不致「財到光棍手－一去冇回頭」。想小朋友從小建立良好的理財觀，最佳方法便是寓學習於遊戲吧！一齊帶他們時光倒流30年做打工仔，打工學理財！ 攝影：龔嘉盛

懷舊小店涼茶舖、鐘錶店、大排檔和雜貨店，很多小朋友可能已很少接觸！在「錢家有道」的「時光倒流打工仔」體驗中，他們不但可以入店舖做小店員，學習歷史和文化小知識，了解香港昔日的生活點滴，而且活動結合理財教育，笑住學理財智慧！ 錢記大排檔 小伙記入店當然要幫忙收拾，然後學習大排檔用語和花碼，幫老闆計好客人的帳單，小心結算，識用識計才最醒目！

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亞錢錶行 小學徒學時鐘小知識之餘，還要學收錢，分辨客人給予的港幣和外幣。另外，他們還要幫老闆入貨，用有限的預算採購物資，學會「貨比三家」。

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錢氏雜貨 雜貨舖內的貨品被搞亂了，小伙記要分辨物品是「想要」還是「需要」，再放入相應的籃中，小伙記在購物前緊記要分清「想要」和「需要」呀！

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大錢堂涼茶 老闆發現帳目混亂，請小伙記在收工前把帳目整理好，將「收入」和「支出」項目分類好，又提醒他們要定期儲蓄，以備不時之需。 完成挑戰的小朋友會即場「出糧」，獲得證書和小禮品，他們也可以拿到趣味工作紙，溫習打工時學會的理財知識。

第二輪報名詳情：

報名日期：7月2日 下午1時開始 （參與活動日期7月5日至7月9日）

「時光倒流打工仔」免費暑期親子活動

日期：2019年6月29日至7月9日

時間：上午11時 至 下午7時

地點：鑽石山荷里活廣場1/F明星廣場

活動連結：http://bit.ly/2Yd5gDg

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