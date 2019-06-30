【兒童發展】五招培養孩子遊走世界的能力｜Mommy Amy

六月終來到尾聲，但香港在這個六月所掀起的浪潮似乎仍需要些時間才會平息。不過聽說在此之前，香港查詢移民海外的數字已創下另一高峰。人類自古以來都是「擇優而居」，因此有能力者皆會為家庭找尋更好的生活環境。但如果無能力移民者又該怎麼辦呢? 那麼，我們至少可以培養孩子擁有移居的能力。香港未來的發展將會如何，無人會知；但肯定的是，科技的發展已令世界的邊界越來越模糊，無論是經商還是工作，亦不再需要局限於香港。因此每個人都有機會靠自己的能力在境界外生活。為孩子捕魚倒不如教他釣魚，以下為五招培養孩子成為世界公民的方法：

一、語言能力 無論是中文、英文還是外語，作為世界公民，語言能力都是必須的。雖然目前翻譯軟件的發展已能做到語音同步，但能直接用第一身表達自己仍是流暢溝通的重要關鍵，因此能流利使用的語言越多，能夠移居海外的機會便越大。 二、自理能力 獨自一人在海外生活，少了能依賴的家人，大部分事情亦必須靠自己，因此擁有獨立的個性將有助在異地適應。培養獨立能力可以從自理開始，從小逐步放手讓孩子照顧自己，到孩子稍長時讓其自行為生活的選擇做決定，逐步自主人生。

三、自主探索

生活在海外，如能勇於踏出自己的舒適圈，將更有助融入新環境，因此保有好奇心是十分重要，好奇心會成為推動我們探索新環境的驅動力。即使我們出外旅遊時，亦可以多讓孩子設計行程，甚至帶路，培養敏銳的觀察力及八卦本色。

四、捉緊世界脈搏

香港流通的資訊讓我們可以輕易留意國際新聞及文化脈搏，這種方便應多加利用；不僅是國際大事，無論是娛樂戲劇還是運動體育，皆可以從自身興趣出發，留意本地資訊外亦同時關心海外潮流，除了能從中瞭解海外文化，亦是一個儲存話題的好方法，當遇上外國人時，這些都是打開話匣子的好題材。

五、開放及尊重的胸襟

最後一點是培養開放的心態及即使遇上意見不同仍能給予尊重的胸襟。不同的地方都會因其歷史背景及民族特色而發展出不同的文化；當我們遇上不同的生活方式、對事件不同的看法，或不同的價值理念時都能先以開放的心態來認識及瞭解，並於不認同的部分給予尊重。我們無需一面倒的包容，但每一個地方都有其優勝或差劣的地方，一份尊重將有助自身融入及創造共識。

龍床不如狗竇，相信對於自己的家園，即使不是最舒適，但也未必想要離開；但回到現實，或許我們在不同階段必須暫時離開，或被迫於外地再創新的家園。無論是什麼原因，只要儲備了能力，我們皆可以擁有遊走世界的能力，為自己的人生多添一分彈性。共勉之。

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