【荷花BB展】八月大型BB展必買最抵筍貨　媽媽分享掃貨攻略

一年一度大型BB展（第27屆國際嬰兒、兒童用品博覽國際嬰兒、兒童用品博覽）將於8月2日在灣仔會展舉行，往年入場人數逾65萬人。今年BB展將橫跨Hall1及Hall 3兩層，吸引將1,000個參展商。每年展覽也推出不少優惠，奶粉、尿片、嬰幼兒等，今次部份產品低至三折發售及限量，場內備有送貨服務，在出發BB展之前，我們特別搜羅10件筍貨及三位用家媽媽最新攻略，讓大家可盡情購物。 攝影：許珞珩

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用家媽媽分享BB展掃貨攻略

媽媽Yumi與10個大的兒子JJ。 先看地圖確定心儀攤位所在 Yumi育有10個月大兒子JJ，她指當日不會帶兒子到BB展，方便自己血拼，由於JJ是Baby Led Weaning（簡稱BLW）即嬰兒主導斷奶，並自己進食固體食物，所以Yumi這次購物目標是餐具、水杯、 BB零食及尿片。「我會預先上網看看媽媽分享，收集更多情報，一到會場會先看地圖，之後翻閱憑門票派發的優惠劵，換取心儀禮物及使用優惠。」她說。

左:Kami及其女兒，好友Stella媽媽。 不用篋改用購物車 Kami育有一名10個月大的女兒麥皮妹妹，最喜歡吃果蓉，參考了上次2月份舉行BB展，今次有更多經驗分享。「我不會帶女兒去，而且也不會帶篋，會改用買餸車，因為篋要打開很麻煩，買餸車可以直接放入戰利品。我最需要買果蓉，因為女兒很喜歡，另外也會大手購入尿片，因為買得多可以換到很高質素的贈品；也會買滴雞精讓自己補補身，照顧女兒很累，產後要補氣血不足，預計會消費2至3千元。」

Stella最想買的高腳餐椅。 原價2198／BB展價998(限量60部)攤位編號:3F01-02 育有個半月大兒子的Stella主攻購買大型產品，並早已向好友Kami取經，部署好購物攻略。「我不會帶兒子到場，事前一定要下載QR Code的手機應用程式，因為很多攤位也可以掃二維碼入會取得優惠，之前亦會列印有個人資料的貼紙，方便即場加入媽媽會。我最想買是高腳BB餐椅，之前一直留意著要二千多元，但BB展$998有交易，不過限量60部，希望可以買得到。此外還有消毒機，現在太多惡菌，UV消毒機可方便清洗奶樽、奶咀、玩具，比用蒸的那種更有效消毒更安心。尿片平時要將兩元 一塊，但在BB展約一元一塊，很划算。」

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