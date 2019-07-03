【兒童成長】不做繁忙兒童　專家建議每日休息玩樂要佔一半時間

隨著社會的發展，大家對「成功」的定義以及風氣都把教育推向一個壞的方向。有不少教育學者更認為情況已經干擾到學校系統，間接對小朋友的身心造成傷害！而來自美國史丹佛大學教育學院資深講師Denise Pope針對此現象，和團隊分析了現時教育的弊病，提出了小朋友每天都需要「PDF」的理論。

challengesuccess.org（圖片） 何謂PDF PDF在這裡指的並不是電腦檔案格式，而是Playtime（玩樂）、Downtime（休息）和Family time（家庭）的縮寫！Denise認為小朋友每日的時間分配內，應有接近一半是屬於PDF的時間。

Playtime遊戲時間

遊戲是小朋友最重要的時光，在遊戲的時間中，他們可以學習到各種溝通技巧、發揮創意，最重要是給他們主導玩樂內容，給他們提供一後沒有固定內容的自由時間。把Playtime放在重要位置是因為很多人以為小朋友的玩樂時間其實已經足夠，其中一個主要原因可能是在校時間太長，全日制課程佔8至9小時。

Downtime休息時間

休息時間指的並不是實實在在的睡眠，而是一種可以精神上完全放鬆沒有拘束的狀態，最簡單的就是放空和發呆，有足夠的Downtime將有助小朋友成長上的生理和情緒更健康。

要小朋友有足夠的Downtime，家長要先克服看到小朋友無所事事時，忍不住想要叫小朋友做些什麼正事的衝動。

Family time

小朋友需要認同、支持被愛護的感覺，而要小朋友真正融入一個家庭，並不是住在同一屋簷下便為之「家」，而是當身邊的父母每天花時間與自己相處，真正感受到自己屬於個群體才是「家」的真諦。

而且家庭時間不用太長，即使只是在一起20或25分鐘，都能產生效果。簡單如一起吃晚飯、飯後一起散步、到附近公園閒逛都是簡單不用消息的親子時光。

另一方面，Denise還有一些建議給家長：

1. 一起討論和定義屬於你們的「成功」

2. 愛你的小朋友多於自己

3. 聆聽和陪小朋友聊天

4. 觀察小朋友細微的變化

5. 避免行程安排過滿（PDF要足夠）

6. 限制螢幕時間

7. 不要誇張化大學的重要性

8. 尊重小朋友

參考資料：https://www.kqed.org/mindshift/41205/what-kids-need-for-optimal-health-and-school-engagement