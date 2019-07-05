沒有密集的補習班　德國孩子的真暑假丨德國紅蕃媽媽

德國暑假，不是全國一起放。而是分階段由六月中開始每個州份輪流放。我們住南德，放暑假時段跟香港很接近，由八月開始至九月中為期六星期。而之前，就有復活節假期和五旬節假期。我特別說出這三個假期，是因為德國人多數選擇這段日子家庭旅行。當中又似五旬節和暑假尤甚。

而這些日子，就是家長們鬥智鬥力拉力賽的開始。通常，員工在年頭就跟同事商量，大家會交出年假計劃，例如暑假六星期，你放前三我放後三，輪流放假陪孩子。德國沒有工人姐姐，學校假期除了一些有限度的托管服務或暑期活動，又或往祖父祖母家裡送，然後，剩下的時間基本上都要在家陪孩子。未婚或未有小朋友的員工，通常都會避選這段日子放假。可是，也不會感到委屈，反而是好事，因為不必同家庭競賽，爭奪酒店機票。

一般德國家庭都會選擇這個時段去家庭旅行。而籌備這個家庭旅行，起跑線卻是前一年十月初。德國雖然階段式放暑假，始終歐洲版圖小，渡假勝地，一來到這些超級旺季，爭崩頭。家長們包括我的戰略就是，九月尾，沒錯，就是剛開學不久，就要研究明年的計劃，十月開始網上資搜索各款旅遊家庭套餐，然後又要親身去旅行社查詢，各酒店航空公司大約在十月尾十一月初就會推出明年學生假期優惠，但價格仍然浮動。所以，出優惠後又不能馬上訂，通常要觀察好幾天，然後有經驗的旅行社職員就會通知落訂。這個行動，非常緊張刺激，因為遲出手，套餐已搶購一空。你說，是不是很好玩呢？ 德國只有北面一小截有海岸線，所以外遊，尤其是暑假，都會選擇陽光與海灘，或湖區勝地。畢竟，泥沙，水和石頭就是孩子們玩樂三寶。所以，意大利、希臘、西班牙和土耳其等國家在暑假比較受歡迎。以吾家為例，希臘小島機票住宿全包（三餐、兒童節目，類似Club Med那些）十一月初訂的套餐大約五千歐元，但最近再看，已攀升至八千多歐元！所以，大家明白家庭旅行攻略，要有多好的步署！！ 一看價錢，大家肯定覺得，哇，德國人好有錢喔，旅行花費好犀利。我想說，其實這個就是學生假期的旺季價錢。所以大家就明白，那些未婚或未有小朋友的員工，為什麼不會因為要遷就有家庭的員工放大假而感到委屈，因為，淡季的旅遊套餐，大約一千至二千幾歐元就有了。

那會問，低收入家庭怎能負擔呢？其實，旅行豐儉由人，許多湖區或北海一帶價格相宜。細心挑選，格價，也能找到性價比高的優惠。吾家也不是可以年年去希臘喔！

其實，本土還有些農莊假期（Kinderbauernhof），這個我都去過。在阿爾卑斯山一帶的農莊民宿。許多都是農夫把部份農舍改建招呼遊客。這個是好受幼稚園小朋友歡迎的。我去的那個，農婦會請孩子一起去雞屋拿雞蛋，擠牛奶，騎馬。有些又可以跟農夫一起坐拖拉機。有心做這些農莊假期的農家，基本上就是很愛小朋友，所以招呼很熱情，吾家大兒子就試過道別時不捨得，摟著農夫先生哭。

帶著孩子去旅行，真的不是易事，彆扭、大哭、不肯走路、忘了帶玩具車車、毛公仔，睡不慣…我們做父母，每趟出門總會「裙甩褲甩」，然後虛脫回家。但只要有這個能力，相信幾辛苦，大家都想讓孩子看看外面的世界，一起行萬里路。看看沿路風景，讓孩子的目光變得更加遠大，讓他們知道，世界，好大。有好多事也可以嘗試，有好多方法可以做。累了，就在田間休息，看看風景，小休後再出發。不要在途中下車，才可以看到綻放的未來。

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