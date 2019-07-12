【親子遊】國泰日航邊間抵？飛行里數換嬰兒機票攻略＋轉機注意位

這次帶著小朋友出遊規劃的行程，其實是在他出生前就已經預定好，因為知道這次行程，就是會帶著他出去玩的第一趟越洋長天數旅行，所以規劃重點只有兩個： 1. 長程飛行的方式越簡單越好 2. 嬰兒機票費用希望越低越好 文：Tom Huang／TripPlus

【編按：本文作者以台灣為旅遊出發地，但大部分資訊也適合香港讀者參考。】

為了滿足第一個要素，直飛當然成為了第一選擇。然而一般人可能第一個想到的，就是「長榮航空皇璽桂冠艙」！然而身為一個高雄人，其實在桃園機場搭飛機一直都是一個看起來很直覺，但實際執行又要多很多步驟的選擇。拉著一堆行李，先從家裡到高鐵左營站，再搭著幾乎站站停的高鐵，接著轉搭機場捷運，雖然台灣無障礙設施真的做得很棒，但是領著大包小包，加上帶一個小娃，必須要花3小時才能到機場，真心覺得累。

所以一開始我就把目標，鎖定在可以轉機直飛高雄的選擇。如果你是高雄人，大概看到這裡就會知道，其實這樣的選擇沒有太多，轉機點大概就是日本的東京、韓國的首爾與香港（也許可以到中國轉機……但若遇到空域管制就GG了）。

為了滿足第一個要素，直飛當然成為了第一選擇。然而一般人可能第一個想到的，就是「長榮航空皇璽桂冠艙」！（視覺中國）

應該避免的航空公司



接著就是先選定使用的里程計畫，因為這會影響到底該找哪個聯盟的航班（按圖瀏覽建議避免的航空公司）↓↓↓

帳面上划算，但有限制的航空計劃



有些航空公司的計劃在帳面上看似划算, 然而卻有很多限制（按圖瀏覽有限制的航空計劃）↓↓↓

最後選定的航空計劃



在這個規劃過程中，其實一直有個計畫讓我想試試，但是一直不敢行動（按圖詳細了解）↓↓↓

然而就在有一天，TripPlus奢華旅遊作家，同時也是帶寶寶出遊的前輩Sharon，忽然丟了訊息問我說，有看過維珍大西洋航空計畫的新的嬰兒票標準嗎？趕緊上網看一看，後來就驚呆了！因為維珍大西洋航空計畫針對部分夥伴航空的兌換，頭等艙嬰兒票來回只收14,000 miles、商務艙嬰兒票來回10,000 miles，經濟艙嬰兒票更是只要2,000 miles！這幾乎等同於只要10%的里程需求，一下子解決了我擔心的問題（當了新手父母後，要擔心的事情真的好多）。於是乎，我們家不到8個月大的小娃，人生第一次的越洋飛行，就決定給全日空頭等艙了。

解決完美國～日本的越洋行程後，接著就是要解決日本～台灣航段的問題。毫無懸念的，就是選擇日本航空（Japan Airlines）的東京～高雄航線的直飛班機！兌換上來說，當然就是使用英國航空（British Airways）計畫，加上英國航空計畫的嬰兒里程票的需求，也只是成人票10%里程的數字，算是最為划算的選擇了！

最後行程的示意圖（Tripplus）

不同張機票的轉機、行李考量

然而帶著小朋友出門，很多時候「轉機」會是一個大問題，尤其是如果轉機行程沒有開在同一張票上，除了行李免費托運額度可能完全搭不在一起，徒增打包難度。不然就是不一定能直掛行李，要入境之後先去領行李，再到另一家不同的航空Check-In。想想看，帶著一個7個月小娃，拖著一個隨身行李，加上兩大箱行李，還有一台推車與汽車安全座椅，怎麼想都覺得不ok！

還好我有專心看TripPlus文章，有提到全日空對於跨不同聯盟的航空公司，有行李的聯運協議（Interline Agreement），而根據我們的Facebook的的團友們回報，搭乘全日空接著轉搭日本航空時，行李可以直掛，而且在東京機場的不同航廈間移動，都不需要先入境，所以這個部分對於新手爸媽來說，就不用太擔心了。

最後列張表格，來看看使用我上面幾個提到的計畫，分別需要的里程需求（例子為兩個大人＋一個嬰兒，搭乘美國～台灣航線的頭等艙來回）：

我上面幾個提到的計畫，分別需要的里程需求（例子為兩個大人＋一個嬰兒，搭乘美國～台灣航線的頭等艙來回）（Tripplus）

從帳面上看起來，使用阿拉斯加航空計畫的里程，所需要的里程數目最少，而我這次使用的維珍大西洋航空計畫＋英國航空計畫所花費的里程數，似乎還是多了一些。

然而這幾年美國花旗銀行的Citi ThankYou Rewards點數系統或是美國運通的American Express Membership Rewards點數系統，常常會有不定期推出轉入維珍大西洋航空計畫與英國航空計畫這兩家里程計畫的加成活動，至少都可以高達30%左右，也就是說，只需要260,000點的靈活點數系統，就可以轉換出335,000 miles的里程數目，這樣不但所需點數最少，又不用支付高額嬰兒票價格，是我個人認為目前美國～台灣頭等艙＋商務艙機票最為划算的方式。

不過還是苦口婆心說一句，信用卡靈活點數一轉換成航空里程，就會失去靈活性，甚至會過期，這都是在兌換前，必須小心思考的地方。

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和哩程相關的好康資訊，目標成為哩程和點數界最好最權威的入口網站之一。】