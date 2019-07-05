【升中派位】中一派位前做足準備　全港各區熱門中學叩門資訊

升中派位結果將於7月9日公布，獲派心儀中學當然開心，若然結果未如理想，就要「鋪好後路」準備叩門！為了節省家長的時間，我們為大家整合了全港熱門的官津及直的中學叩門資訊，最後祝各位家長好運，子女最終能入讀到心儀、家長又滿意的學校。

學位人數激增 叩門成績最重要

教育局資料顯示，今年度共有5.3萬名小六生參加升中派位，較去年增加不少，隨著學生人數上升，2019學年全港各區中學每班將會增加一名學生來應對情況。

記者為大家致電查詢熱門中學叩門事宜時，不少學校都坦白對成績有一定要求，而且還要接受筆試的考驗，而筆試的表現便成為了取錄與否的重點之一；同時，部分熱門學校根據以往經驗有剩餘學位的機會不大，家長要明白叩名氣大、受歡迎的學校是完全「碰運氣」的，因此也要平衡取捨，不應太過進取。

全港熱門直資私立中學叩門資訊

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）