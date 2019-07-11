【親子關係】善用優質時間陪伴子女　放下手機、讓孩子主導話題

編按：作為母親最大的心願該是家庭和睦，以及孩子健康快樂地成長。可是一個在職媽媽又應如何分配自己的時間，使孩子可以在母愛的包圍下成長，同時又能兼顧自己的工作呢？其實在「質」與「量」之間，可以先從「質」下手。

提高親子時間的品質

作為媽媽，最大的願望，是家庭和睦，孩子健康快樂地成長。

作為媽媽，最大的願望，是家庭和睦，孩子健康快樂地成長。（Gettyimage／視覺中國）

我們希望在忙碌的生活中，能夠妥善安排時間精力，陪伴和教育孩子，使他們感到幸福溫暖。我們想幫助他們建立安全感和自信心，培養責任心，紀律性和禮貌，並且能夠辨別是非，解決問題。

即使花在家庭的時間很有限，只要懂得訣竅，知道分優先次序，工作媽媽也可以造就極好的親子關係，教養出優秀的子女。

雖然在職媽媽不能從早到晚待在孩子身邊、陪伴孩子的「量」有限，但可以在「質」，上多下工夫，讓孩子感受到無處不在的母愛。

雖然在職媽媽不能從早到晚待在孩子身邊、陪伴孩子的「量」有限，但可以在「質」，上多下工夫，讓孩子感受到無處不在的母愛。（Gettyimages／視覺中國）

以下是「優質親子時間」（Quality Time）的幾個建議。

放下手機——陪伴孩子要專心

即使你天天花10小時待在孩子身邊，但卻在心不在焉地看手機、打短訊，或跟生意拍檔講電話，其實遠遠不及你撥出30分鐘，全神貫注，心無旁驚地陪伴和聆聽孩子。

在駕車送小孩上學途中，同時進行一通重要電話，你可能覺得自己很會善用時間。事實上，你並沒有在意電話裏的人，也沒注意你眼前的路，更沒有投放足夠注意力在孩子身上，你只是將寶貴的親子機會白白浪費掉！一家人坐在餐桌旁，卻沒有交流生活點滴，而是人手一機，同枱吃飯，各自修行。這些都不算是真正的親子時間。

優質親子時間，不但需要「人到」，最重要是「心到」，時間可以短，但投放的專注力必須多，所謂「一分耕耘，一分收獲」，有充足的付出才會收到效果。因此，跟孩子一起時，請收起你的手機和電腦！利用短短的優質時間，滿足他們的心靈需要，當你需要工作或外出時，他們就會較少扭計和纏繞。

我沒有花極多時間陪孩子，但全都是優質時間，而且每週有一定規律。孩子知道媽媽必然會為她們預留時間，心裏就會有安全感。

利用短短的優質時間，滿足他們的心靈需要，當你需要工作或外出時，他們就會較少扭計和纏繞。（Gettyimage／視覺中國）

專屬時間

如果你有多過一個孩子，我會強烈建議，為每個孩子輪流安排「專屬時間」（即是只有你和一個孩子單獨相處的時刻）。例如接送大女兒學跳舞，或和小兒子外出吃午飯；又例如週日上午，你和女兒去超級市場買日用品，而丈夫和兒子去公園踢足球。

只有一個家長和一個孩子的組合，溝通交流更有效率，孩子的滿足感更大，遠勝於同時跟兩、三個孩子一起外出，吵吵鬧鬧的。雖然意味着你跟每個孩子的「總共相處時間」會少了，可是快樂的效果卻會倍增。

如果你有多過一個孩子，我會強烈建議，為每個孩子輪流安排「專屬時間」（即是只有你和一個孩子單獨相處的時刻）。（《情牽拉麵茶》劇照）

不追求全方位兼顧

有些工作媽媽，在有限的相處時間內，既想陪孩子運動，又想陪讀書，又要顧及孩子吃什麼穿什麼，將每分鐘安排得密密麻麻；結果母子都疲於奔命，覺得什麼都做得不夠，時常感到焦慮和沮喪。其實，我們不可能100％全方位照顧。企圖做得十全十美，容易引致自己焦慮不安；過度為孩子安排，會令他們習慣依賴，失去自理的能力。

我知道自己精力カ有限，沒本事一手包辦孩子的「衣」、「食」、「住」和「行」。因此，當和孩子一起時，會專注於我最重視的方面：心靈交流和精神發展。在談話和小遊戲中觀察她們的情緒、引導思考、誘發解決問題的能力；講故事、談論時事或日常生活的事情人物；為她們揀選圖書和玩具，一起閱讀，並親自指導功課。

至於其他方面，我未必會花太多精神，例如孩子的吃喝細節，洗澡刷牙，穿什麼衣服，一般情況下會交給家人拿主意；到外邊玩耍、運動、朋友聚會等，我會讓丈夫安排。

當和孩子一起時，會專注於我最重視的方面：心靈交流和精神發展。（Gettyimage／視覺中國）

相聚時集中在「令孩子感受愛」的事情上

我見過有些家長，與孩子一起的時候，眼睛望着手機，嘴巴則絮不休地查問功課成績、追問早餐午餐吃了什麼，批評和說教。這樣，孩子能夠感受到媽媽的關心嗎？

對於工作媽媽來說，親子時間十分珍貴。假如能善用這些時刻，就算只是短短幾分鐘，已經足以讓孩子感受到你的愛：

1.專心聆聽孩子的說話（即使你覺得內容很無聊），並給予尊重的反應。

2.玩簡單遊戲。靜態的如「過三關」、「接龍」、「猜謎語」；動態的如「踩影子」、跳高、跳舞等。

3.看孩子嬰兒時的照片。

4.分享自己的童年趣事。

5.聽音樂。

6.討論街上看到的路牌，商店，廣告

7.等談論卡通人物。

8.拖手、輕輕擁抱、互相依侵、背靠背地坐着。

我見過有些家長，與孩子一起的時候，眼睛望着手機，嘴巴則絮不休地查問功課成績、追問早餐午餐吃了什麼，批評和說教。這樣，孩子能夠感受到媽媽的關心嗎？（Gettyimage／視覺中國）

讓孩子主導話題

「今天小明把『早安』說成了『早睡』。」、「今天小美帶了塊新的橡皮擦。」、「今天電視播映卡通片，那隻青蛙被打敗了。」等等。可是，剛下班回家的媽媽，卻不想花時間跟孩子談論這些無聊事情，只想抓緊時間傳遞「重要」的訊息：「你今天記得幾多個成語？說給我聽。」、「下月有鋼琴比賽，地點是……」、「你知道關於英國脱離歐盟的詳情嗎？讓我來教你。」等等。

在父母眼中，孩子的話題或許微不足道；但在他們心裏，卻是世界的全部。只有用心傾聽，並站在孩子的角度去看，才能了解他們的期望和需要，取得他們的信任，建立親密關係和安全感。

值得注意的是，有些孩子天生好靜，不喜嘈吵，跟媽媽一起時只想休息一下，默默地享受相伴的安靜時光。此時，媽媽切忌案絮不休地挑起話題、問長問短，否則只會令孩子無法放鬆，甚至惹起厭煩。

《醫生媽媽的時間管理術》

作者：許嫣

責任編輯：周宛媚

出版社：萬里機構出版有限公司