【親子好去處】釋放運動潛能　和KAKAO FRIENDS與小突兔打卡

暑期活動一籮筐！除了可以試玩新興運動「棍網球」、上龍虎山認識小昆蟲外，還可以和著名的卡通人物KAKAO FRIENDS以及Hyper 小突兔與小兔USAGYUUUN打卡拍照，齊過繽紛暑假。 攝影：龔嘉盛、黃舒慧、部分圖片由機構提供

認識新興運動「棍網球」

香港棍網球近年的發展迅速，香港棍網球總會已開始主辦中小學學界賽事。擁有7年棍網球經驗的Wesley目前是香港棍網球男子代表隊成員，他表示棍網球是一項速度快的運動，除了體能上的要求外，亦需要不斷用腦，所以身體和腦的協調非常重要。另一位大學運動員Steffi打棍網球的時間雖然較短，但她認為：「棍網球得分的戰術有很多，運動員要思考用哪一種，如何與隊友配合。」另外，在賽場上和隊友通力合作不僅展示團隊精神，更讓Steffi結交了不少好朋友。可見棍網球對運動員的影響不單單是身體方面，相信它也能夠為孩子帶來心理上的成長。

棍網球對孩子的好處：

1. 訓練兒童手部肌肉。

棍網球傳接時亦能促進手眼協調，對大小肌肉均有益處。

2. 鍛鍊體能

棍網球具備多元運動的元素：跑、跳、擲，有效促進小朋友運動發展。

3. 學習團隊精神

棍網球講求合作，隊員之間的溝通和配合是致勝關鍵，在比賽打不同的位置讓小朋友找到自己的長處和適合的位置。

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體驗棍網球魅力 荷蘭皇家菲仕蘭（香港）及香港棍網球總會將合辦「香港世界牛奶日」2019棍網球體驗社區巡禮，提供棍網球體驗活動，每場體驗時間約1小時，每名小朋友可與一名家長參加，由專業教練教授棍網球基本技巧。 報名日期：7月下旬於網上登記 地點：香港基督教青年會京士柏百周年紀念中心 對象：6至12歲小朋友 費用：全免

專家帶隊搜查5大物種

香港地方雖小，但其實物種相當多元化，不過急促的生活節奏令大人和小朋友都甚少停下腳步欣賞大自然的奇妙。龍虎山生態速查今年是第三年舉辦，是次活動分為五大組別，小朋友可因應自己興趣參與，當中包括：雀鳥組、蝴蝶組、蜘蛛組、昆蟲組以及兩棲爬行組。每一個組別都會有相應的專家帶隊，途中會教授小朋友哪裡會比較容易發現生物、昆蟲以及解釋它們的特性！在正式出發速查前，會有講座講解基本知識和教小朋友使用各種生態調查工具，如望遠鏡、吸蟲管等等，而生態速查意思即是在最短時間內，找出最多的物種，相信小朋友們一定可以運用學到的新知識把它們一一找出。

龍虎山生態速查2019 組別：雀鳥組、蝴蝶組、蜘蛛組、昆蟲組以及兩棲爬行組 地點：龍虎山環境教育中心 對象：6歲或以上 日期：8月10日（講座）、8月17及18日（調查日） 收費：一般公眾$150、12歲以下$120、綜援受助者$50（費用已包括講座日，如不出席調查日，亦可以$50報名講座日） 報名：龍虎山教育中心官網

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KAKAO FRIENDS 「FRIENDS SUMMER HOTEL」 韓國火熱的卡通人民KAKAO FRIENDS登陸香港！他們還一手一腳營運了「FRIENDS SUMMER HOTEL」期待大家「入住」，8位主角Ryan、Apeach、Muci、Con、Neo、Frodo、Tube和Jay-G化身酒店職員，和大家一起懷住盛夏的渡假心情，穿上泳衣和沙灘裝，與眾同樂！同場設有Pop-up Store，販售精美產品。 日期：即日至2019年9月1日 時間：上午11時至晚上11時 地址：朗豪坊4樓通天廣場

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沙田廣場 HYPER得意小突兔USAGYUUUN 夏天來了，喚醒大家的運動細胞！日本人氣HYPER得意小突兔USAGYUUUN一族和香港新興運動協會合作，把家庭羽毛球、躲避盤和地板冰球介紹給大家，讓大家內在的運動基因全面躍動！ 日期：7月16日至9月1日 地點：沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場 時間：上午10時至晚上10時