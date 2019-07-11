早前網上流傳一段車厘子被切開後發現有白色蟲子的片段，誇張程度是7粒入面有4粒有蟲，令不少家長對車厘子卻步，但車厘子本身營養價值豐富，有指既可補血亦可補眼，如果兒童不能吃的確可惜。果欄果臨門創辦人陳文玲（Mandy）認為要吃新鮮無害的車厘子，單靠肉眼去選擇及清洗已不足夠。亦是六名孩子的媽媽Mandy，給家長一些購買建議之餘，亦提出夏天時令的兩種水果選購及清洗方法，當中一種水果更要小心選擇。 攝影：吳煒豪

（資料圖片） Mandy說：「其實車厘子有蟲的消息在幾年前已經傳出過，我建議家長首先要知道所購買水果的來源，看到短片，我第一個問題是：『車厘子是哪個國家出產的？』我將車厘子有蟲的短片向主要入口車厘子到香港的農民查詢過，他們都甚為驚訝。入口車厘子到香港的地方主要有美國、澳洲塔斯曼尼亞及加拿大等，也有土耳其及中國。美國、澳洲塔斯曼尼亞及加拿大的果農也表示沒有見過這樣的車厘子，他們亦都十分驚訝，認為是由於車厘子沒有使用農藥所致。」

(資料圖片) 表面看不出問題 看到車厘子有蟲，當然不能吃，因為不知道蟲對人體所造成的影響，但Mandy說單靠車厘子表面是看不到有任何異樣。「片中看到的車厘子表面沒有問題，所以不可以憑肉眼去選擇水果，重點是消費者要在選擇水果時，注意產地來源。不能認為選擇水果是很簡單，早在十年八年前，我們推廣水果文化，希望大家學識選擇水果，但原來這樣不足夠，市民要知道水果的源頭與農民直接有關，萬一水果出現問題，這樣才可以追索農民，是種植方法出現問題還是其他步驟出事，只有農民最清楚，因為種植水果也是良心及口碑的建立，將來源列清列楚，就是要農民對自己負責。」

Mandy將蘋果改成用小包裝，將果農資料透明化。（圖片受訪者提供） 農民資料透明化 Mandy認為農民是要將資料公開在平台上，是對農作物負責，令消費者更放心購買，來自塔斯曼尼亞的蘋果就是一個好例子。她說:「我們將向一田、華潤供應的蘋果改成用小包裝，把資料透明化，這是責無旁貸的，只有這樣農民才不會明目張膽地做手腳。單憑肉眼看不出車厘子裡面是否有蟲，最大機會是因為沒有落農藥，但使用適當份量的農藥，是對人體沒有造成影響，而又可以令到車厘子沒有害蟲，一或是要選擇完全沒有農藥，但會有蟲蛀的車厘子，這便要由消費者自己考慮了。而出事的車厘子，有機會是土耳及中國出產，而這個兩個地方農民資料不夠透徹，所以我們也不沒有入貨售賣。」

Mandy慎選車厘子產地及來源，只需用水沖涼一下，便放心跟孩子一起食用。(資料圖片) 已不是清潔與選擇可解決問題 水果種植不是想像中的簡單，農民要在農藥的份量及人體健康中取平衡，才可以建立大眾市民的信心。Mandy說在信譽良好的店鋪買回來的車厘子，有安全的產地來源資料，回家後放入雪櫃可保存7日。 對於車厘子的售價較以前高，她說：「因為現在的車厘子真的是加入很多專業的知識、技術去培植，這就是成本高的原因，你要認識產地來源，讓消費者有知情權，例如種子、花粉傳播，包裝運輸等等，哪一個位會出錯，哪一個位被蟲蛀，這也是要有很高的透明度才可以發現問題，到底出現在哪一個地方，因為如果你吃了不安心的車厘子，其實無論用什麼方法清洗，就算蒸過烚過也會擔心；但相反，我知道產地與來源，知道是屬於哪個農民的收成，我只放在水嚨頭清洗一下，已可以放心跟家人及孩子一起吃，農民自己也只是洗完就吃，這可以看出貨源的重要性，問題已經不單只在選擇及清洗上。」