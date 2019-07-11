令人會心微笑的一句話：阿嬤養的｜德國紅蕃媽媽

偶爾在網上看看台灣新聞或圖片，一些胖胖壯壯的孩子，總會寫上「阿嬤養的」。「阿嬤養的」，並不是什麼調侃的貶詞。剛剛相反，那是一個載著甜甜溫情懷念的形容詞，因為阿嬤疼兒孫，總擔心兒孫吃不好，很勤力的把食物往孩子嘴裏送。所以孫子都吃得好，養得壯壯的。後來，但凡有孩子胖胖壯壯，甚至胖胖的寵物，都會拋下一句讓人會心微笑的「阿嬤養的」。阿嬤養的就是好。

默默地跟在祖父的背後。

德國的祖父母輩，也是孩子們眼中的紅人。吃的方面可能不及台灣阿嬤般強，不過說到玩樂，就一定很超過。所以，德國孩子們都非常樂意讓祖父母帶，每每載着歡樂的時光回家。

通常祖父母們只要孩子回家，二話不說就會把孫兒抱走去玩，與其說想跟孫玩，其實就是過來人，了解做父母不簡單，心痛孩子想為孩子分擔一下，讓他們回家有個喘息機會。所以，每趟去探望老人家，做父母的，總會舒心地消磨一個下午。

德國的祖父母湊孫子，就是非常的疼愛，很少罵。他們認為，教養是父母的責任，總之，我教我的孩子，你教你的孩子，很少對孫兒教育指手劃腳。那會縱容孩子嗎？也不，頑皮搗氣也會輕責幾句，注意到孫兒的不足，只會跟孩子提點，讓自己的兒女管教一下。就是說，老人家很清楚他們的角色：陪孫。當兒女工作在忙，就分擔一下，給兒女做點家庭支援。