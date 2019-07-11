令人會心微笑的一句話：阿嬤養的｜德國紅蕃媽媽

偶爾在網上看看台灣新聞或圖片，一些胖胖壯壯的孩子，總會寫上「阿嬤養的」。「阿嬤養的」，並不是什麼調侃的貶詞。剛剛相反，那是一個載著甜甜溫情懷念的形容詞，因為阿嬤疼兒孫，總擔心兒孫吃不好，很勤力的把食物往孩子嘴裏送。所以孫子都吃得好，養得壯壯的。後來，但凡有孩子胖胖壯壯，甚至胖胖的寵物，都會拋下一句讓人會心微笑的「阿嬤養的」。阿嬤養的就是好。
默默地跟在祖父的背後。
德國的祖父母輩，也是孩子們眼中的紅人。吃的方面可能不及台灣阿嬤般強，不過說到玩樂，就一定很超過。所以，德國孩子們都非常樂意讓祖父母帶，每每載着歡樂的時光回家。
通常祖父母們只要孩子回家，二話不說就會把孫兒抱走去玩，與其說想跟孫玩，其實就是過來人，了解做父母不簡單，心痛孩子想為孩子分擔一下，讓他們回家有個喘息機會。所以，每趟去探望老人家，做父母的，總會舒心地消磨一個下午。
德國的祖父母湊孫子，就是非常的疼愛，很少罵。他們認為，教養是父母的責任，總之，我教我的孩子，你教你的孩子，很少對孫兒教育指手劃腳。那會縱容孩子嗎？也不，頑皮搗氣也會輕責幾句，注意到孫兒的不足，只會跟孩子提點，讓自己的兒女管教一下。就是說，老人家很清楚他們的角色：陪孫。當兒女工作在忙，就分擔一下，給兒女做點家庭支援。
吾家就與祖父母相鄰，家只隔着一個後院，所以就沒有這個回家探望老人家環節。反正，長輩們經常在家。所以，老人家跟孫子們感情非常親厚。兒子跟班裏許多同學一樣，每星期總有個祖父母天，這天孩子放學後就會直接去爺爺家吃中飯，玩一個下午才回家。其實祖父母天天都相見，不過兒子卻很珍惜這個午餐會，我也樂得有一個中午清閒，所以不會反對呢。
樹屋多番改建，爺爺最近又應兩位主子要求，把它改成「海盜船」。
德國的爺爺，大多數都好會做手工，家居維修，木工電工等都難不倒他。孩子要弓箭，他很快又弄來些樹枝做了弓箭，冬天砌冰屋，他又準備就緒。做着這些，在孩子們眼裏就是超級英雄。小兒子出生後，爺爺收拾了許多木材，在花園做了樹屋給兩兄弟玩。整個過程大兒子都有參與。有天，或許樹屋會拆掉，可是，跟爺爺一起建屋這段詩一般的回憶，我相信兒子將來一定會偶爾細味。
德國祖父母可以如此的優閒安享晚年，就是因為有套良好的退休制度。相比在香港，近年大興土木，把這國際大都會的外殼粉飾得五光十色，星光燦爛。深宵時份，在漆黑街角巷子裡，總有老公公老婆婆拾荒執紙皮變賣。在街市快要收檔前，總有老人家去買下欄貨渡日。在這個繁華璀璨的大都市，對好些老人家來說，弄孫為樂這四個字，彷彿是很奢侈，很遙遠的事。因為，阿嬤，偶爾都吃不飽……
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。