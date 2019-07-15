【選校補習班】樂沛兒幼兒園　多元智能教育助幼兒發展獨特才能

位於何文田區的樂沛兒幼兒園•幼兒樂園，屬私立半日制幼稚園，分學前班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年約於8月有新生簡介會，9月舉行開放日，並於11月進行面試。2020/21學年幼兒班會優先接受原校學前班學生入讀，同時亦接受公開報名。學校是以英文、普通話及粵語授課，當中「STEAM跨學科探知課程」、出色的語境及為學生升小的準備安排也深受家長喜愛。

樂沛兒由趙曾學韞教授於2015年創辦，提供優質雙語學前教育。使命在於創建一個愉快又能刺激幼兒思維的學習環境，雖然學校歷史只有4年，但畢業生升小成績理想。吳苑君校長說：「在計劃課程的過程中，我們不是閉門造車，是針對小學現在大概的課程需要，而小朋友在六歲之前不同階段又可以學到甚麼，不過深或過淺，讓小朋友可以發揮得最好。」

樂沛兒的課程設計融合哈佛大學認知和教育學教授暨心理學教授哈沃德 • 加德納 (Dr. Howard Gardner) 之多元智能論的教育理念，視每一位幼兒都擁有獨特的才幹、聰明和智慧。「一般我們所說的個別差異，其實就是想出色的小朋友可以更加提升他們的層次，但對於有些天資沒有那麼高的，甚乎可能有特殊需要的，我們也有不同的配套幫助他們，今年更申請了政府的到校服務，當中會有很多不同的言語治療師、職業治療師，來到我們學校去幫小朋友做訓練，這正正就是我們學校是重點栽培每一個個別差異的小朋友。」

樂沛兒幼兒園K3學生Chloe媽媽

家長欣賞優良語境

學校特別聘請每班均有三位固定的外籍英語、普通話及廣東話老師為母語的老師，教授正確英文、普通話及粵語發音，同時使用英國 Letter & Sound 英語拼音及劍橋英語YLE課程及校本中文課程。K3學生Chloe媽媽很認同學校在語境方面做得十分出色。

她說：「Chloe平日與同學閒談也說英文的，大家都以為我參了補習班，但我沒有，在家中我也是跟她說廣東話，我只是留意到小朋友都十分喜歡英文老師，加上平日上課對話都用英文，而學校課程是用劍橋英語教材的，我最初見校長分享這套教材時，曾經覺得這樣對小朋友來説會不會太深？他們能否應付？

Chloe學了一年多，由K1到K2後英文真的進步了很多，自學能力也提高了。於是我覺得不如試一下劍橋YLE Starters這個考試吧，我只抱住參與拿經驗的心態，但考試那天，我還記得她是在一個很陌生的地方考試，我也擔心她應付不來。最後她很開心地出來，還說老師讚她英文Excellent，但我也是半信半疑，直到結果公佈她在15個盾中拿了14個，我真的非常驚喜，這都是學校的師資及語境對她有很大的幫助。」Chloe媽媽說。