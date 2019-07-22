【親子關係】怎樣過一個開心而有意義的暑假？│學而思香港

轉眼之間又是一年一度的暑假，沒有了學校的約束，家長們往往會對孩子的暑假安排非常頭疼。孩子們在家想看電視隨便玩，想玩電腦怎麼也停不下來，去學各種興趣班又擔心太累。暑假應該要怎樣度過才是更有意義呢？ 這就需要家長們根據孩子的實際情況，一起合作做好暑假的規劃，不僅可以鞏固在學校中已經習得的知識，達到溫故而知新的效果，還可以拓展視野，學到學校中接觸不到的新知。 【編按：作者為 學而思香港】

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暑假規劃做得好，孩子們便能在接下來的時間勞逸結合，既可以玩得開心，也可以學得上心，度過一個開心而有意義的假期，讓小朋友在暑假的兩個月時間做到「學娛兩不誤」。

1. 列出暑假願望和暑假任務

對於孩子們來說，暑假既有很多想達成的願望，例如看動漫，也有必須完成的任務，例如完成暑假的功課，但是暑假時間有限，家長可以讓孩子寫下暑期想要做的事和必須做好的事，並且協助孩子並且按照重要性進行排序，並按照重要程度來執行。

2. 列出暑假每天時間安排表

要把大目標細化成小目標，精準地定下暑假每天的時間計劃表。首先，家長要和孩子算一下，完成任務願望清單上的每一件事需要多長的時間，並且寫下每日的任務，把每天要做的幾件事情羅列出來，把每件事標註上不同的顏色，要做哪幾件事如果完成了就打鈎。如果沒完成就需要認真地反思。

3. 親子合作來堅持執行計劃

父母不要過分插手，多監督孩子的執行，給孩子一定的自我參與度，不過也要適當監督，看孩子是否完成任務。完成有獎，賞罰分明，如果孩子完成任務，可以進行積分，如果積分數量到達一定程度，可以換取獎品。如果當天沒完成，當天的電子產品時間就需要被限制。如果計劃趕不上變化，實際計劃執行的過程中遇到變化，例如臨時安排的出遊，家長可以和孩子一齊調整時間計劃。孩子也能在暑假的時間內逐漸提升計劃執行能力，持之以恆的堅持，也能鍛鍊孩子們的時間管理能力。

祝各位孩子都能過上一個開心而有意義的暑假！

學而思

在2018年在香港開設分校，提供專業奧數課程和趣味雙師課堂。

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