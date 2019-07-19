【澳門親子遊】逛Hello Kitty展　去中央公園放電再搭免費纜車

澳門雖然地方小小的，但適合一家大小的玩意卻不少，今次就為大家介紹全新的Hello Kitty 45週年主題展「Hello Kitty Hello Again」，及常設的永利皇宮纜車，和甚受當地人歡迎的氹仔中央公園。因為三個地方都在氹仔，花左交通上的時間不多，一日內也可去齊三個地方。 （攝影：黃舒慧、李欣愉）

第一站：Hello Kitty Hello Again，玩轉10大夢幻互動展區

原來Hello Kitty已面世45週年了，全新的展覽希望Kitty可以重新認識Hello Kitty及回想第一次接觸的回憶。今次主題以Kitty最愛的事物出發，包括朋友和家人。展覽劃分10大夢幻互動展區，漂亮可愛的花花眼鏡入場券亦有特別用途，除了裝飾外，亦可啟動各場景的多個小遊戲。

Hello Kitty蘋果世界 說到Hello Kitty就一定會想起蘋果，在首個展區可以看到大大小小、實體和投影蘋果分佈在牆上或四週。相信Kitty迷一定知道Hello Kitty是高5個蘋果和重3個蘋果，今次展覽就讓大家以「單位」來量度自己的身高和體重，只要站到指定位置，螢光幕便會顯示出結果。不過可能感應裝置略欠靈敏，體重較輕的小孩可能要輕輕一跳來啟動。

Miss White世界 夢幻的場區滿佈本名Kitty White的Kitty於1974年與大家首次見面時手持的牛奶樽，牆上亦有多個超巨型牛奶樽裝飾，大家只要向牆上的蝴蝶結揮手，便可打開Kitty為大家準備的驚喜心意。另外，大家亦可於軟綿綿的浮雲下與Hello Kitty倚伴遨遊天際，又或輕碰屏幕上的不斷掉下來的Kitty及Tiny Chum，大玩互動遊戲更！

Hello Kitty狂想曲 你知道Kitty的志願是甚麼嗎？原來是成為綱琴家！這場區帶大家走進Kitty的音樂世界，在型格的藍白色霓虹燈下，可以細聽DJ Hello Kitty為大家挑選的音樂，亦可欣賞以霓虹燈打造的巨型收音機及揚聲器，拍下至「螢」照片！

+ 6 + 5 + 4

Hello Kitty工房 Hello Kitty向來是百變女皇，在這裡將會以最標誌性的Total Look現身，在牛仔褲裁縫工房、鈕扣造型的小木椅、七彩針線及優質布料、百變款式牛仔褲的環境下，Kitty迷可即場為Kitty配搭最潮牛仔造型。另外，大家亦可利用可愛的布藝襟章自行設計和製作紀念品，包括布袋、帽子或圍裙。

蝴蝶結泡泡浴 除了蘋果、牛仔褲，還怎少得一直戴在Kitty頭上的小蝴蝶結呢，走進波波池區，大家可被數百個紅色蝴蝶結、粉紅和白色波波包圍，在9米大的蝴蝶結形波波池盡情展示少女心的一面。要注意的是波波池不可跳池或拋波，當時記者和小模特兒一時忘形而做了錯誤示範，大家到時記得不要太興奮，以免以工作人員責罵呢。

+ 9 + 8 + 7

Kitty Mimmy小秘密 Kitty與雙胞胎妹妹Mimmy經常出雙入對，兩姊妹除了長得相像，你知道她們還有很多小秘密嗎？在她們的童夢睡房，大家可利用花花眼鏡造型在睡房各處尋找多個小秘密，例如衣櫃、童話書及筆盒等等掃描一下，讓您更了解Kitty及Mimmy。

糖果世界 少女當然愛甜食！愛吃甜點的Kitty為大家帶來夢幻又甜蜜的粉紅國度，大家可以坐上七彩的甜甜圈韆鞦、曲奇餅旋轉木馬、及雪糕威化餅搖搖板上拍照，而且三個玩意都是可活動的，搖搖板可以上下搖晃，木馬亦能緩慢地旋轉，拍照之餘亦可盡情滿足童心。 夢幻花海裙 來到45週年的大日子，又怎少得大型生日派對？在這場區有用上4500朵七彩玫瑰花打造的華麗打卡牆及巨型蝴蝶結，而3米高的Kitty亦會穿上由設計師Pius Cheung特別設計的蛋糕主題紗裙，盡顯百變女皇時尚的一面！

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Hello Kitty小鎮 最後來到壓軸的小鎮區，體驗Kitty和朋友們的一天生活，展區以Hello Kitty第三任設計師山口裕子當年以Kitty出生地英倫創作的小鎮為藍圖，不論是郵局、雪糕店、糖果屋、麵包店、噴水池均參照當時設計。大家可以利用花花眼鏡來隨機選擇一個角色，例如Thomas或Joey，然後拿著Passport、按照不同的指定路線逛小鎮，並順序完成6個小任務。 Hello Kitty看世界 來到最後，還有2.5米高、戴上花花眼鏡造型的Kitty等著與大家道別，留下合照之餘，大家還可到期間限定店選購精美商品。 《銀娛呈獻：Hello Kitty Hello Again》

日期：2019年7月18日至9月1日

開放時間：星期一至五12nn – 8pm｜星期六、日及公眾假期11am – 8pm

地點：澳門百老匯2樓

官方網站：www.hellokittyhelloagainmacau.com

任何人士 全日制學生/優惠票

(只用於澳門居民) 澳門居民 正價門票港幣170元 正價門票港幣120元 正價門票港幣140元 備註：身高90cm以下小童免費入場，可預先網上購票



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第二站：氹仔中央公園 吃過午飯後，如果不想再留在室內，記者推薦大家去氹仔中央公園放放電，位於住宅區的公園約7年前落成及開放，並於18年5月重建，是澳門最完善的市政公園。 公園總面積達2萬多平方米，當中有1萬平方米多為綠化面積，植物品種多達超過40個。而位於公園兩端的兩大兒童遊戲設施區分別為大海探索及機械深林，面積近2500平方米，當中大部分兒童設施為無障礙設計。 記者和兩歲半的小妹妹都去過兩個區域，雖然沒有明確說明適合年齡，但機械深林較適合兒童、大海探索則較適合幼兒，不過在場所見，幼兒和兒童都會混雜一起玩耍，記者則建議幼兒在機械深林玩耍時，家長最好時刻在旁看顧。



氹仔中央公園

地址：成都街7號

交通：可乘搭巴士T369、T412、T370、T413等路線，記者當日由永利皇宮乘搭的士前往，車費約60元。 第三站：永利皇宮纜車 相信大家都知道澳門的松山纜車和澳門新濠影滙的8字型摩天輪，其實永利皇宮亦有觀光纜車，雖然路程很短，也不算很高，不過勝在免費乘搭，也不用大排長龍，而且晚上亦定時有噴水池音樂匯演，在回港前乘搭欣賞一下夜景也不錯。 要注意的是，纜車現正進行週年維修至7月22日，各位前往前最好先查詢一下。

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***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***