【研究】早產嬰長大後戀愛機率少67%　出世註定較高機會單身？　

早產嬰兒一向會更令人關心他們的成長和健康狀況，但原來除了身體上的問題外，更有研究指出早產兒在性格上亦更傾向內斂，導致成年後單身的機會大大提升！因此，不想你的早產寶寶將來沒有伴侶和他相互扶持，幫助他們建立良好的社交技巧以及多鼓勵他們與人接觸都是重要的事。

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早產要談戀愛不容易 極早產比正常人少67%機會

英國華威大學團隊歸納出21份適用於是次「早產與成年後戀愛關聯性」的過往文獻，涵蓋超過440萬人，分成四個組別去分析，包括：極早產組(<28周)、早產組(28-31周)、晚早產組(32-36周)、足月(≥36周)。

而基於早產兒更容易出現身體毛病，例如他們更容易有呼吸系統疾病，這項研究更指出早產兒原來性格上也比較內向不善表達自己，導致早產組（極早產組、較早產組、晚早產組）相比足月組與人發展出親密關係的機會少28%，成為父母的可能性也低了22%。如果單看極早產組與足月組比較的話，結果則更為殘酷，極早產組比足月組與人發展出親密關係的機會足足少67% !

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早產兒朋友較少 但關係質量不差

是次研究更發現早產小朋友成年後朋友數目比足月小朋友少，而且處於青少年階段與朋輩的關係亦較差，亦更大機會受欺凌。也許有父母認為將來小朋友有沒有朋友、伴侶未必太重要，但人是需要社交的動物，終歸需要陪伴，失去正常社交和親密關係的成年人會造成心理健康出現問題以及幸福感水平會較差，早產兒雖然與人建立關係的數量少，但成年後與人的關係質量是沒有問題的。

參與本研究的心理學教授表示家長不用過分灰心，雖然早產小朋友性格上比較內向，但早產的孩子成年後如果有段屬於自己的親密關係，他們會比正常人更正面積極地對待這段關係，換句話說，如果小朋友從小可以解決性格上的問題，勇敢踏出第一步去追求自己的幸福，仍是可以過上美滿的生活。