【夫妻關係】我和極品豬隊友 媽媽逃不開的潛規則 | T媽親子生活

前陣子跟友人閒聊，說到她遷出奶奶家，三口子自立門戶：「我老公直頭當我工人咁使！」這是大部分家庭主婦的悲歌吧？

「日日洗衫晾衫摺衫，洗唔切咪唔洗佢嗰啲囉！」我笑了，原來這是主婦潛規則。 「我都試過無幫老公洗底褲，佢摷啲旅行底褲出嚟著。」我說。 朋友：「我老公仲絕，佢反轉著返著緊嗰條呀！」我笑到流眼水。

世上豬隊友何其多，不妨說說我的給大家笑笑。

T爸曾經是豬隊友中的極品，剛結婚時，他在家無水飲會落街買水，無人幫他洗衫可以同一條褲著足一星期，當時我除了無奈還是無奈，老公是自己揀的，看漏眼可以怨誰？只好手把手教他，從3大生活基本技能：操作電熱水壺、洗衣機和微波爐開始，然後學吸塵、洗廁所、拖地⋯⋯ 就這樣每個星期六早上，我們一起做清潔，度過新婚的頭幾年。後來生了孩子，T爸索性請工人，把所有家務假手於人，包括照顧孩子。TinTin出生頭2年，T爸換不超過10次片，沒有洗過奶樽，不可能單獨照顧TinTin超過半日，發現TinTin瀨屎的處理方法是等我回家換片。 天呀！到底這種「手殘」程度的人是怎樣活到三十幾歲!? 天氣轉涼了，T爸起床第一句話會是：「媽媽我好凍呀，我有無長袖衫褲瞓覺呀？」大人大姐，自己有無長袖衫褲不是一打開衣櫃就看得見嗎? 這就是我的豬隊友，說話總帶潛台詞，我明白他沒有刻意計算過這句話要怎樣說，只是「使人唔使本」的潛意識太強，唔覺意就透露了想有人雙手把衫褲奉上，明明知道冬天衫放哪裡，卻從來不主動開箱整理，然後即使找到幾箱冬天衫，到了晚上他還是穿着昨晚的短袖衫褲瞓覺。

曾經，我努力做好妻子這角色，一早起床準備早餐，笑容可鞠的幫老公穿上西裝打好領帶，晚上待他回家幫他按按肩頸，這是我想像中婚姻生活一景，事實卻是當有人視這些殷勤為理所當然，我漸漸覺得自己似妹仔多過老婆，到TinTin出世後一段日子，我恍如湊兩個仔一樣，非常吃力。 TinTin剛滿1歲那年冬天，我撑不下去了，很想一個人出走幾天，好友不放心，陪我去首爾走了一轉，回來後我告訴自己必須「棄車保帥」，改變成年人太難，還是把心思花在培養孩子上較值得，我要好好「教育」TinTin，不希望這世界再多一個手殘的人。然後我決定修讀華德福教育，亦開始要求T爸自己照顧自己，懶得再對他無微不至。

作者簡介：T媽，華德福幼兒教育老師。在兒子TinTin 2歲時決定暫別白領生涯，感受平凡的親子日常，因修讀華德福教育，輾轉當上老師，深深體會到孩子是上天的禮物，叫我們成為更好的自己。

作者Facebook專頁：「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於欺凌… 我們是怎樣長大的?」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）