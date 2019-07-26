【SEN之苦】自閉症比正常人多出約三倍機會遭欺凌 主流學校最嚴重

香港兒童愈來愈多小朋友患上自閉症，根據政府在2014年數據，當時已經有大約10,600人有ASD(自閉症譜系障礙)問題，發病率是1.47%！自閉症患者的嚴重程度和能力亦有分別 ，而且亞氏保加症、兒童精神分裂障礙、待分類的廣泛性發展障礙和兒童期崩解症等亦被稱作自閉症譜系障礙，他們在成長路上已經比別人多障礙，尤其是在校園生活上。

自閉症徵狀

自閉症患者不善交際，會常常重覆使用物件及對話，對處事順序有一套自己才明白的堅持。先不說成績，在校園生活這個少不免要接觸陌生同學的環境下，他們的特性便很容易令他們融入不了。不過即使融入不了，在家長角度來說認識朋友的途徑或許不一定是在學校上，最重要是不要被欺負！但很可惜，有研究發現自閉症患者被欺凌的情況是常見的事。

63%自閉患者遭欺凌 是正常小朋友3倍

一篇發布於「journal Autism」的研究訪問了1,167位有自閉症的6至15歲兒童，當中有63%兒童表示自己曾遭受到欺凌，而這部分的數據是包含在所有地方發生，意味普自閉症兒童很有可能在學校以外的地方依然過得不愉快。為了確定不是欺凌風氣嚴重出現誤差，研究團隊特意訪問了自閉兒童和正常兒童在過去一個月內有沒有遭受欺凌，結果正常小朋友有12%回答有，而有自閉症的小朋友則多出接近三倍有39%！

另一方面，還有一個值得參考的數據，雖然這項研究並不是在香港進行，但結果最多自閉兒童受欺凌的學校類型首位是主流的公立學校。

各打「50大板」最刺激自閉兒童

研究也有分析到一些成因，並引用了受訪家長的分享去舉證。其中一個原因自閉症患者更易受欺凌是來自他們的直接，有時他們會很誠實但沒有惡意地說出「你很肥」、「我不想和你坐」等想法，同一時間，如果有同學不小心碰撞到自閉症兒童，他們亦會誤以為別人是故意從而言語上或行動上還擊對方。

很多人以為最刺激小朋友情緒的是欺凌他們的惡霸，但他們的負面情緒更多是源自老師的處理手法，自閉症小朋友受欺凌，如果老師抱「各打50大板」的態度，認為雙方也有不對的地方時，小朋友便會崩潰，會作出一些失控行為，如拉扯自己衣服、不安地撓頭甚至咬老師。

欺凌發生在自閉症小朋友身上的機率遠高於正常小朋友，試想像，自閉症兒童本身已經在面對一系列的問題，他們可能受排斥、日常被戲弄，令本身已經不善交際的他們更害怕與同齡人接觸，形成一個惡性循環。因此無論是學校、家長層面，都必須找出一個有效的策略去應對欺凌以及提高大眾對自閉症的認識是相當迫切的事情。

參考資料：IAN RESEARCH REPORT: BULLYING AND CHILDREN WITH ASD