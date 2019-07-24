【爸媽補習班】「我從何處來？」專家提醒性教育有界線免變性侵犯

當幼兒到某一個年紀、開始有意識時，便會對自己為何存在於這世上有疑問，「我係邊度嚟㗎？」而相信現在已很少父母會以「石頭爆出嚟」、「廁所執返嚟」來回應，護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）亦不建議用「唔好問」、「你大啲就會明㗎啦」來推搪，並建議家長就著小孩的程度和能力，以故事、圖畫等形式或工具來解釋相愛、懷孕、生育等過程。

說到性教育，其實沒有一本通書睇到老，爸媽們要因應小孩的需要和能力來說明。就著「我從哪裡來」這疑問，以下有兩個說明例子以供參考。

1：故事形式，以情感為主 好多年前爸爸和媽媽相識同相愛，便決定一起生活，然後又希望有一個小孩，於是爸爸就把一粒種子放到媽媽的肚裡，種子長大後就變成你了。 2：實際說明，偏向現實 爸爸和媽媽因為相愛，又希望有一個小孩，爸爸便把一粒精子放到媽媽的肚裡，與媽媽的卵子結合後，便會逐漸長成胎兒，在媽媽肚裡住十個月後，你便來到這世界了。

市面上有很多性教育繪本，深淺程度不一。 以這兩個例子來說，例子1較為適合3歲以下幼兒，所用的字眼亦是幼兒較認識的，例如「種子」，如果向幼兒解釋何謂性交，則過於深奧。而例子2則適合好奇心重、好學或愛追問的小孩。如果小孩已是高小或初中，與爸媽關係較好，Elia建議解釋的同時不妨加入安全性行為的知識，順道向小孩傳遞性行為有機會帶來的後果，例如生病、意外懷孕等等。因此性教育很難以一條界線來劃分。