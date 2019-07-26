暑假前哨戰　全職媽媽宣告「緊急狀態」｜德國紅蕃媽媽

臉書當年今天，出現這篇網誌。年前寫過只有一句句子的驚慄微小說： 孩子放暑假的第一天爸爸離家上班去。 全職媽媽讀到這句，相信應該非常有共鳴。 難得孩子不用學習，開心放暑假，其實是一件十分幸福的事。不過，我總覺得，獨留全職媽媽跟兒子們在家是一件很虐老的事。

大家沒看錯，這個是給BB玩的小水池，兩兄弟用作跳水之用，然後跳穿了，把它玩成這樣子，而且，這些都是暑假前，那可想像我未來六星期如何渡過嗎？ 之前也說過，大兒子就是「高能低分」的SEN兒童。天天點子很多，上學還可以消磨一下。但放假長時間在家，感覺明明自己只有兩個兒子，但工作量和能量消耗得好像養了十個兒子一樣，所以一放暑假，我這個全職媽媽，每天都進入虛脫狀態。 這個全職媽每年的「緊急狀態」，其實在接近放暑假這段日子已經悄悄開始了，學校完了那個「馬戲團計劃」後，功課都沒有。大兒子天天中午放學回家後挺閒，幸好近幾個月來他愛上寫作，每天也花近一小時從事他的天馬行空「偵探小說」創作。不過，其餘時間，他就開始玩「實驗」。試過在自己房間用他的尿液做「實驗」，還有那堆自製機關裝置等等，結果攪得爸爸大發雷霆。 這個其實我也要負上責任，因為一天跟他逛街心軟看也沒看內容就買了一個偵探法寶箱給他，還以為讓他用放大鏡看看手指模而已，怎料內裡原來還有許多小實驗！這個不正常小人類，當然不會循規蹈矩跟足指南去做實驗，反而超喜歡自行探索，結果就發生了「尿液實驗事件」，房間給弄得臭氣沖天，惹毛了爸爸。

為了補鑊，按他要求替他用自己零用錢訂了顯微鏡，那他這陣子下午的時光，除了到爺爺家游泳外，就埋手做他的「研究」工作。知己知彼，我再送上一盒幾百個顯微鏡樣本讓他看個夠本，這個我有信心可以讓他消磨好幾天。

我想說，這些都是發生在這兩星期的事，而且，我們還沒有開始放暑假。

小弟弟的狀況……

這邊廂氣氛暫緩下來，那邊廂小弟弟上學又開始耍花樣。今天早上跟我說要變成FBI上學，老師答應了。這個不要奇怪，幼稚園的小朋友可以自行選擇衣服變身上學，高峰期我見過一班廿幾個小朋友裡有五六個ELSA公主。可是，天文台已發出酷熱警告，他堅持要穿上厚厚的FBI夾克上學，然後我又發現他把吊帶剪掉掛上身，帽子又用衣夾夾上，我真的……超累。