當媽媽才會懂！5個要豁出去的事｜博士媽媽

許多人未當媽媽前，會不明白為何媽媽如此忙碌。大家當了媽媽後，會發覺許多只有媽媽才知道的辛酸，包括有做不完的家務、孩子有處理不完的事，一日24小時都不夠用。這次和大家分享一下，當媽媽要「豁」出去的幾件事。

同小朋友出街絕不簡單。（GettyImage） （一）忘記扮靚靚、與小手袋說再見 未當媽媽前，女士們可以拿一些微型的手袋外出，每天打扮得婀娜多姿，但當了媽媽後，則必須換一個較大的袋了，若孩子仍屬幼兒階段，尿片、奶樽、熱水壺、毛巾等孩子所需用品，必須一應俱全；手袋內還要袋一、兩件玩具，以備孩子扭計時所用。以往穿著的高跟鞋，照顧小朋友時就可免則免了，因為孩子有很多突發事情需處理，媽媽還是要有一定能跑、能追的能力。

（二）忘記休息時間

沒有孩子的日子，即使睡到中午也沒有問題。但當了媽媽後，生理時鐘都要改變，因為孩子一般都很早起床，而媽媽更加要較孩子更早起床，協助他們準備上學所需、準備早餐。當孩子仍是嬰兒階段，未戒奶時，媽媽簡直要變鐵人，隨時候命，餵奶給孩子飲，所以許多媽媽都睡眠及休息不足。

(GettyImage) （三）要具備無限忍耐力 孩子乖巧聽話，對於媽媽來說，應該是他們長大後的事。小朋友不懂事，當媽媽不可以輕易發怒，不可以胡亂鬧孩子，以免影響他們的成長。當孩子扭計、發脾氣、打交的時候，更加是考驗母親容忍力的時候，有時候媽媽的情緒也會如火山爆發般，忍不住爆了出來。無奈照顧孩子，每天有不同的新挑戰，所以媽媽們還是最好調節一下忍耐力，保持心境平和。 （四）倒水式使錢 多年前曾有報道指，養育一個小朋友到十八歲，最少花四百萬，相信隨着通脹，現在所需的金錢或已不只這數目了。即使是一般家庭，孩子必需花的費用也不少，除了衣食住行外，有時候突然身體不適需要看醫生、又或學校旅行或需參加課外活動所需的費用，媽媽也無法慳這些開支，只能夠將金錢豁出去。

咩都要識。(GettyImage) （五）百般武藝樣樣精 無可否認，孩子面對問題時，許多時都會找媽媽求救。無論是中、英、數、通識科，有任何不懂的學科，他們都會叫媽媽教，有時候媽媽也要多看書，以免被孩子追問時不懂回答。 每一個媽媽為照顧孩子，均放棄了許多個人生活，以自己的青春，換來孩子的幸福。當孩子成長後，記住要孝順媽媽，好讓她享福。